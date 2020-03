Este fin de semana se confirmó el primer caso de coronavirus en Lomas de Zamora. Se trata de una mujer de 22 años que reside en un edificio de la calle Sixto Fernández que el sábado fue puesto en cuarentena. Al respecto, la joven aseguró: “Creo que nadie debe haber hecho la cuarentena mejor que yo. Es aberrante la información falsa que está circulando, cumplí con todo como correspondía”.

En diálogo con Info Región, la joven, cuya identidad pidió mantener en reserva, contó que regresó de Europa el jueves 12 de marzo y que llevó a cabo el protocolo que se debe cumplir al volver de un país con riesgo.

Una vecina de Lanús es el cuarto caso de coronavirus en la Región “Mis padres me fueron a buscar con antiparras, guantes y barbijos al aeropuerto. Al llegar mi papá abrió todas las puertas para que yo no tocara nada, entré al edificio con guantes y barbijo, me instale directamente en mi cuarto a hacer la cuarentena correspondiente por venir del exterior y solamente salía para ir al baño”, detalló. Indicó que el segundo día en el país (viernes 13) presentó síntomas febriles, por lo cual fue traslada a la Clínica Ima donde aún permanece. “Mi mamá se internó voluntariamente para acompañarme y mi papá quedo en cuarentena en mi casa. Mi fiebre mejoró y dejé de presentar síntomas. Recién el viernes 20 a las 19 me llegó el resultado del Instituto Malbrán de que el test era positivo para coronavirus”, confirmó.

“Me generaron mucho daño”

Ante la información de un posible caso de coronavirus, el Municipio de Lomas de Zamora realizó un operativo en el edificio y puso en cuarentena a todos los residentes. En este marco, la joven remarcó que “el poco tiempo” que estuvo en el lugar y salió al cruce de las versiones de que no había cumplido con el protocolo.

“Tuve la mala suerte de contagiarme de este virus, la mala suerte de ser la primera persona de Lomas en tenerlo y ¿todo esto me hacen? Me parece patético, me generaron mucho daño emocional y moral, me afectaron más de lo que me pudo haber afectado el virus”, manifestó y advirtió que fue agredida en redes por las noticias de que no había respetado la cuarentena.

Actualmente aguarda por dos análisis más que demostrarán si está apta para volver a su hogar. Es el quinto caso confirmado en la Región y el primero en Lomas de Zamora. En el país son 225 los casos confirmados con cuatro muertes.