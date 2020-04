Scurnik, sobre la Primera C: “Todos viven una situación muy delicada”

El arquero de San Martín de Burzaco se refirió al duro presente que vive al jugar en la Primera C, que se profundizó a raíz del parate en el fútbol.

El arquero de San Martín de Burzaco Federico Scurnik contó el duro presente económico que viven los jugadores de ascenso ante el parate de las actividades, particularmente en la Primera C, una de las categorías con menores ingresos en el fútbol local.

“Todos viven una situación muy complicada y por más que uno patalee, la realidad es que la institución no está recibiendo la cuota social porque si no hay fútbol, el socio deja de pagar. A eso hay que agregar que los sponsors se bajan porque notan que la plata no es retribuida”, explicó el experimentado jugador, en diálogo con Info Región.

Scurnik señaló: “Cómo la mayoría de los clubes de esta categoría, recibimos muy pocos ingresos”. “La AFA está tratando de cubrir los sueldos de los jugadores pero los que estamos en el banco sufrimos esta merma económica que se ve reflejado en la vida social”, apuntó.

Panorama complicado

Todo el fútbol a nivel mundial vio modificadas sus estructuras por el avance del coronavirus. La detención de las actividades afectó al normal desarrollo de la economía dentro de los clubes, por lo que sus trabajadores, entre ellos los futbolistas se ven perjudicados.

Cuando la categoría es más baja, el ingreso es menor, pero el poder de respuesta de las instituciones también es escaso. Con ese panorama, Scurnik reconoció que hoy “ajusta los gastos sólo para la comida”. “Si uno supiera la fecha de regreso se podría acomodar, para llevarlo de otra manera, pero no es el caso y lo más probable es que el torneo no continúe. Además de esto, hay que sumar que los sueldos desde marzo son los mismos, por eso hay que continuar adaptándose”, comentó el arquero.

“No hay justicia”

Las autoridades del fútbol analizan la posibilidad de definir los ascensos a través de un Reducido y el campeón del Torneo Apertura ascendería de forma directa. Todas estas especulaciones no caen del todo bien en los jugadores, quienes esperanzados desean modificar el calendario y resolverlo dentro de la cancha.

Ante esa posibilidad, el jugador del Azul de Burzaco opinó que “en esa decisión no hay justicia, porque antes de lo sucedido estaba estipulado que el ganador del Torneo Apertura debía ganar una final y de ganarla ascendería, pero acá no sucederá”. “No fue culpa de nadie que pase esta situación, pero tendrán que armar algo lógico como para que se pueda decidir este torneo y pasar al siguiente”, sentenció Scurnik, en contacto con este medio.