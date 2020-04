¿Por qué abrieron los comercios de venta de electrodomésticos?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó a los comercios dedicados a la venta de electrodomésticos a abrir sus puertas durante este semana, sólo para realizar el cobro de cuotas adeudadas de los clientes. “Haber abierto, aunque sea solo para cobrar, es algo fantástico porque al no poder vender, no tenemos otra entrada de dinero”, advirtieron comerciantes de la Región.

La pandemia por el coronavirus y en consecuencia el decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio han afectado notoriamente la economía. En diálogo con Info Región, Carina Carballo, una de las dueñas de la cadena de electrodomésticos “Electrovisión” con sucursales en El Jaguel y en Burzaco, se mostró aliviada con la medida adoptada por el BCRA y aseguró que “es algo fantástico” el haber podido abrir para cobrar las cuotas adeudadas por los clientes.

“Al no poder vender, no tenemos entrada de dinero y nosotros tenemos que pagar alquiler, sueldos, proveedores y como todos, vivir, y al no tener entrada de plata se atrasa todo, por eso celebramos esta medida”, señaló Carballo.

La resolución del BCRA establece que los pagos se podrán realizar con turno previo y de acuerdo al número de DNI de quien deba abonar la respectiva cuota. En este marco, los lunes podrán pagar personas con número de DNI finalizado en 0 y 1; los martes finalización con 2 y 3; los miércoles 4 y 5; los jueves 6 y 7; y los viernes 8 y 9. En esta misma línea, el comunicado establece que “las entidades deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores”.

Respecto de la situación actual, Carballo advirtió que “las ventas bajaron muchísimo, porque aunque se pueda vender online, la gente usa la plata para comer, no para comprar productos electrodomésticos, que no son esenciales”, remarcó.

Los comercios de electrodomésticos estarán abiertos hasta el viernes y sólo será para el cobro de cuotas. Las ventas se seguirán realizando de manera online.