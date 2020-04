Denuncian que el precio de los huevos subió más del 100%

A la problemática económica que genera el aislamiento social, preventivo y obligatorio se suman los aumentos en los alimentos. Comerciantes advierten que uno de los que más subió fue el precio de los huevos que en tan solo dos meses se incrementó más del 100 por ciento.

Precios por las nubes: “Necesitamos que nos ayuden” De acuerdo a la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), durante los meses de febrero y marzo el cajón de 360 huevos tenía un valor que rondaba entre los 1.200 y los 1.500 pesos. Sin embargo, esta semana los comerciantes denunciaron que el precio ronda los 3.000 pesos. “En febrero el cajón costaba 1.400 pesos y ahora lo aumentaron a 3.000 sin ningún justificativo”, denunció indignado Javier Alberto, dueño de una granja y comerciante. En diálogo con Info Región, aseguró: “Aumentó mil pesos más de lo que estaba la semana pasada. El huevo es la única proteína que está al alcance de todos y lo aumentan ¿con qué justificativo, si todo es de producción nacional?”.

A esta denuncia se suman las de otros comerciantes que apuntaron contra los proveedores. “Hace una semana que no tenemos huevos ya que nos venden un cajón de 360 huevos a casi 3 mil pesos y por eso no compramos”, recalcaron al tiempo que señalaron que “la gente se enoja” con ellos porque creen que “se hacen los vivos”.

Demanda

En este marco, desde Capia indicaron que a raíz de la cuarentena el consumo de huevos en la población “aumentó un 40 por ciento”.

No obstante, los comerciantes sostienen que el aumento en la demanda no justifica el incremento en el precio y exigieron que el valor se retrotraiga al mes de marzo. “El huevo es la única proteína de los que menos tienen, no puede valer 3000 pesos, se tienen que retrotraer los precios inmediatamente”, sentenciaron