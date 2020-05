Refugios de animales: se redujeron las donaciones y viven un momento crítico

Más de 400 son los perros que se encuentran en el refugio El Campito de Esteban Echeverría, algunos inválidos. Si bien la pandemia atravesó la vida de todos, los voluntarios hacen su mayor esfuerzo para continuar acompañando a los animales que esperan ser adoptados. Se redujeron las donaciones y el momento es “crítico”. ¿Cómo es el trabajo en el refugio? ¿Hay más adopciones?

“No podemos cerrar el refugio ni distribuir a los perros, por lo que tomamos muchas nuevas medidas de higiene para seguir con el trabajo”, comentó el director de Relaciones Institucionales del refugio El Campito, Sergio Moragues, en diálogo con Info Región.

Explicó que “copiaron mecanismos de los hospitales” para llevar a cabo en el refugio y poder afrontar esta pandemia de la mejor manera. “Decidimos partir el equipo a la mitad y trabajar siete días durante doce horas. De esta manera, si alguien está contagiado, va todo ese equipo a aislamiento, para que no quede todo el personal afuera”, se explayó.

“A nivel de prevención, estamos en la misma altura que un hospital público. Adicionalmente, copiamos de las instituciones de salud el sistema de trabajo. Hay una mayor exigencia desde lo físico y la necesidad de sostener el trabajo con la mitad de gente, por eso estamos muy agradecidos a los voluntarios y trabajadores. El Campito no para”, afirmó.

Donaciones

Moragues admitió que El Campito pasa por “un momento crítico” ya que “se cayeron algunas donaciones de empresas”, aunque “afortunadamente la gente sigue manteniendo la ayuda”. Sin embargo, la preocupación crece porque esta situación “recién empieza”.

“Nos preocupa cómo subsistir en el futuro inmediato. Todo lo que son ayudas estatales fueron a empresas privadas. Nosotros tenemos diez empleados bajo relación de dependencia y no tenemos ayuda ni plan para pagar el sueldo al personal. Eso le pasa a todas las organizaciones que tienen muchísimo personal, parecemos invisibles”, subrayó.

En seste contexto, vale destacar que a través de su página web (https://www.elcampitorefugio.org/) o de sus redes sociales, se puede colaborar con el refugio para donaciones o apadrinar a uno de los cachorros.

Adopciones

En este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde no se puede salir de casa, algunas personas buscan la compañía de una mascota. Si bien el objetivo de El Campito es que los “camperitos” sean adoptados, desde el refugio aclaran que los requisitos siguen estando presentes.

“Esta semana se dieron siete camperitos en adopción”, celebró el referente del refugio, pero admitió que “es muy difícil” que se concreten las adopciones porque el traslado es un problema. “Si el adoptante está en el camino que recorre la camioneta para abastecer el centro de insumos y acudir a la veterinaria, se hace. Y sino, tenemos que decir que no, ya que no se debe violar la cuarentena”, sostuvo.

Moragues, finalmente, explicó que las adopciones deben hacerse a conciencia: “Mucha gente está en la casa y tiene tiempo de cuidar el cachorro, me parece bien. Pero lo importante es que no sea un juguete. Cuando vemos que están dadas las condiciones, la adopción va para adelante. Si es un juguete para los chicos aburridos, elegimos que no (se concrete)”.