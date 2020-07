Dimcheff jugará en la segunda división de Francia

El hooker Pablo Dimcheff, formado en Pucará e integrante de los Ceibos, emigrará a Francia y se sumará al Soyaux Angouleme, de la segunda división. “Estoy muy contento y con muchas ganas de estar allá”, sostuvo. Ahora, aguarda el momento para viajar al exterior y sumarse al nuevo equipo con el objetivo de “ser cada día más profesional”.

“Fue un cúmulo de cosas. A mi representante le venía diciendo que si estaba a oportunidad de irme a jugar a fuera, yo quería probar. Creo que desde chicos casi todos piensan en jugar para el exterior. Con todo esto de la pandemia, sumado a que en Ceibos se canceló todo y en Jaguares no se sabe si seguirá o no, decidí ir afuera. Además, hubo entrenadores de la UAR que me recomendaron ese club”, contó el hooker, en diálogo con Info Región.

En provenance des @JaguaresARG , le talonneur international Argentin U20 Pablo DIMCHEFF rejoint le SAXV ! 👏

Bienvenue Pablo ! 🟣⚪️ pic.twitter.com/eULWQSA9gR — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) July 17, 2020

En ese contexto, admitió que está “muy contento y con muchas ganas de estar en Francia”, y, en cuanto a los objetivos, apuntó a “mejorar lo más que se pueda en la parte técnica, tanto personal como grupal y ser cada día más profesional”. “Seguramente allá sea todo más estricto y el nivel de rugby será otro”, estimó.

Y sobre sus expectativas, señaló: “Estuve viendo varios partidos de cómo juegan y me pareció un equipo interesante. Hasta que los conozca bien la idea, en principio será unirme rápido al grupo, hacerme conocido, aprender porque son todos más grande que yo, tratar de sacarle fruto a todos los concejos que me den y cómo se entrena, porque seguramente con Argentina hay una diferencia”.

Panorama argentino

Debido a la pandemia por coronavirus el rugby argentino atraviesa otro presente, por lo que es una incertidumbre si los equipos volverán o no a jugar este año y de qué manera lo harán.

“Mucho no se sabe. Este año está casi todo cancelado y en Buenos Aires no se jugará nada. Veo todo complicado. Por ahora, con la información que hay, se nota que está duro volver”, concluyó.