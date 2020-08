Su hermano y su mamá se contagiaron de Covid-19, él falleció y ella lucha por su vida

Martín, su único hermano, tenía 46 años y luego de días de agonía internado en el hospital Gandulfo falleció. “No puedo dormir, me despierto a cada rato, no puedo dejar de pensar en cuánto sufrió y yo pidiéndole que esté tranquilo y estaba agonizando. Me duele no haber podido hacer nada para ayudarlo”, son las tristes palabras del relato de Débora.

Martín se había quedado sin trabajo en marzo, cuando inició la cuarentena, y en los últimos meses había emprendido un proyecto propio como cocinero y repartidor. “Mi hermano se contagió trabajando, porque no le quedaba otra que salir a trabajar, él no tenía ningún plan, ninguna asignación, se las ingeniaba con lo que podía y ahora no vuelve más y yo ni siquiera pude despedirlo, de la morgue fue directo al cementerio”, contó.