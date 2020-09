Perdiechizi y el mercado: “Queríamos reforzar la columna vertebral”

San Martín de Burzaco continúa moviéndose en el mercado de pases para suplir las bajas que sufrió el grupo en el receso. En consecuencia se sumaron a las filas del Azul Maximiliano Planté, Nicolás Slimmens, Lautaro González y Alan Ruefli, cuatro futbolistas que llegan para pelear un puesto y alinearse con los objetivos de ascenso.

Al respecto, Ariel Perdiachizi, entrenador del elenco de Burzaco, en charla con Info Región, valoró: “Creo mucho en el armado del plantel, es fundamental esta etapa. Si el entrenador se equivoca en la elección, después queda poco margen para solucionar cosas. Siempre busco jugadores de jerarquía y experiencia porque son los que te ayudan cuando tenes malos tragos en el torneo”.

Recién llegados

En las vísperas del retorno a los entrenamientos presenciales (fueron reprogramados para comienzos de octubre) el grupo incorporó caras nuevas. Planté es un delantero de experiencia que, a sus 32 años, llega desde Dock Sud.

Por su parte, Ruefli es un defensor zurdo de 25 años que llega desde Lamadrid y cuenta con un paso por San Telmo. Además se sumó González, un juvenil arquero de las inferiores de Temperley y Slimmens, atacante de 28 años, que en su última etapa en cancha vistió la camiseta de Independiente de Chivilcoy en el Regional Amateur.

Respecto a los objetivos y el panorama, el entrenador fue claro: “Hace mucho que San Martín no es protagonista de los torneos y pelea de mitad de tabla para abajo. Hay que cambiar esa mentalidad y es difícil. Por suerte en los clubes donde estuve siempre estuvimos luchando en lo más alto”.

Además, reconoció que necesitaban reforzar “la zona ofensiva”, al tiempo que explicó que buscaron “ajustar la columna vertebral”. “Priorizamos arreglar con los jugadores que creíamos que tenían que continuar. Hicimos una evaluación corta porque solo estuvimos tres meses. Charlamos con los dirigentes y decidimos quienes debían negociar la continuidad”, agregó.

La jerarquía

Entre los nombres nuevos que tendrá el plantel del Azul se encuentran Gastón Aguirre, que tendrá su segunda etapa, y Emiliano Gianunzio, quien es la novedad del mercado en la institución.

En torno a la llegada del Polaco, Perdiechizi mencionó: “Tiene mucha jerarquía, con experiencia y nos puede dar un salto de calidad. Queríamos reforzar la columna vertebral del equipo que era algo que debíamos mejorar”.

Por último, también modificó obligadamente el cuerpo técnico y sumó a Fernando Lorefice, un ex Los Andes que dejó las canchas hace muy poco: “A Fernando lo conozco de la vida, porque somos del mismo barrio. Me tomó por sorpresa el alejamiento de los ayudantes con los que contaba. Tuvieron que dar un paso al costado por cuestiones laborales. Primero pensé en Fernando como jugador, pero después me dijo que no iba a continuar, así que con las novedades que tenía le ofrecí sumarse al cuerpo técnico. Nos va a aportar toda su experiencia”.