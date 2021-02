Lanús: Los panaderos denuncian “vaciamiento” de su obra social

Los panaderos de Lanús denuncian el “vaciamiento” de la obra social. Presentaron un reclamo en la sede de la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (Faupa).

El Sindicato de Obreros Panaderos de Lanús (SOPLa) denuncia que la Obra Social del Personal de Panaderías (Ospep) no cumple con las prestaciones de su servicio. Sostienen que no tienen prestaciones, medicamentos, acceso a tratamientos ni asistencia sanitaria. “Con la salud no se juega“, apuntó el secretario general del sindicato, Gabriel Ruíz.

“Es un vaciamiento, no tenemos servicio en ningún lado“, criticó el secretario, quien aseguró que “cada día los trabajadores panaderos están peor, y encima acompañados de la crisis y la pandemia”.

Ruíz manifestó que la semana pasada entregaron un petitorio al presidente de Ospep, Miguel Angel Paniagua, en exigencia de que “estén a la altura de las circunstancias”. Posteriormente, se acercaron al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, en donde uno de los funcionarios recibió la denuncia.

“Decidimos llevarle también nuestra problemática al ministerio ya que cada día estamos más abandonados“, planteó, y precisó que abrieron un expediente. “Se comprometieron que se los iba a presentar al ministro (Claudio Moroni) para que analice la situación”, concluyó. Aún aguardan respuestas.