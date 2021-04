Chile y Bolivia cierran sus fronteras por el agravamiento de la crisis sanitaria

Los gobiernos de Chile y Bolivia anunciaron en las últimas horas restricciones para el ingreso y egreso de ciudadanos nacionales y extranjeros ante el aumento de contagios domésticos en el primer caso y el riesgo del ingreso de la cepa Manaos en la extensa frontera con Brasil en el segundo.

Desde el país trasandino, luego de registrar un récord de 7830 casos de coronavirus y superar el millón de contagios, informaron que cerrarán todas sus fronteras a partir del lunes por 30 días.

La salida de Chile quedó limitada a ciudadanos cuyos viajes sean considerados fundamentales para el país “porque hay una medida humanitaria de por medio, porque es esencial para la salud, o porque la persona que sale no vuelve”. Así lo precisó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en declaraciones a periodistas

Por otra parte, desde esa misma fecha los extranjeros no residentes no podrán ingresar a Chile, excepto que provengan de los pocos países en los que no existe transmisión comunitaria del virus, según informa la Organización Mundial de la Salud.

La decisión se hizo pública luego de que se informara la cifra más alta de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, con 7830 contagios nuevos, y un total de 1.003.406 infectados en el mismo período. En cuanto a las víctimas fatales, se registraron 193 en las últimas 24 horas, lo que lleva la cifra final a 23.328 muertes.

Por otra parte, se anunció que se anticipará el toque de queda que rige desde el 5 de abril, que ahora será a partir de las 21.

“Estamos viviendo momentos muy complejos de la pandemia en Chile”, afirmó Enrique Paris, ministro de Salud, quien además informó que no ha pensado en renunciar a su cargo.

Bolivia cierra la frontera con Brasil

En Bolivia, las autoridades resolvieron el cierre de su frontera con Brasil durante al menos una semana a partir de las cero horas de este viernes. El objetivo de la medida es detener el ingreso de las cepas brasileñas del coronavirus en medio de un agravamiento de la crisis sanitaria local.

“En el marco de las medidas para proteger a la población, instruimos el cierre temporal de fronteras con Brasil, por 7 días”, informó el presidente boliviano, Luis Arce, a través de la red social Twitter.

Brasil está en medio de una gravísima situación sanitaria ante el aumento descontrolado de contagios y muertes. Este viernes, por caso, registró aproximadamente 90.000 contagios y casi 4.000 muertes, un récord de decesos en 24 horas.

En línea con esa situación, medios bolivianos de localidades fronterizas con Brasil informaron sobre un sensible incremento de contagiados, aunque no pueden precisar si se trata de contagios producidos por el ingreso de las cepas de Brasil, más contagiosas y mortales que la original.

Ante temores de que puedan estar circulando estas nuevas variantes, entre ellas la llamada de Manaos, que es más transmisible, el Gobierno boliviano ordenó a inicios de esta semana agilizar las campañas de vacunación en poblados fronterizos con Brasil.

El país comenzó en febrero a vacunar a su personal médico y a personas con patologías de riesgo y planea alcanzar a toda su población adulta entre agosto y septiembre, con dosis chinas Sinopharm, rusas Sputnik V, estadounidenses Pfizer y británicas AstraZeneca.