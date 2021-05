Toma de Guernica: Los vecinos desalojadas le reclaman a Provincia los subsidios

El acuerdo incluía la entrega de lotes y un subsidio de 30 mil pesos. "El 90 por ciento de nosotros todavía no firmó lo de los subsidios", advierten.

Las y los vecinos desalojados de la toma del predio de Guernica le reclaman al Gobierno provincial que cumpla con los subsidios que se comprometieron a darles. Manifiestan que en diciembre tendrían que habérselos otorgado, pero que sólo tuvo acceso a los mismos el 10 por ciento de los vecinos y vecinas.

A más de 7 meses del desalojo del predio del partido de Presidente Perón, las familias exigen al Ejecutivo bonaerense “respuestas y una solución inmediata”. Es que esperan un subsidio de 30 mil pesos desde diciembre, acordado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

“Se acordó el acceso a unos lotes y a un subsidio, pero se firmó solamente lo de los lotes que tienen un plazo de 180 días para entregarlos. El tema es que el 90 por ciento de nosotros todavía no firmó lo de los subsidios”, contó Juana, una de las ocupantes de los terrenos ocupados en julio, quien además forma parte de la Asamblea Permanente que representa a las y los desalojados. Solamente 40 personas firmaron, de acuerdo a lo informado por vecinos.

“Lo del subsidio es por única vez. Hay gente que no tiene donde vivir ni para comer. Entre nosotros nos vamos ayudando, pero está complicado”, señaló, a la vez que planteó que no descartan llevar a cabo alguna medida de fuerza debido a que pasaron ya cinco meses y aún no tuvieron respuestas concretas de parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

El martes pasado entregaron una carta con el reclamo. “Hemos sido muy pacientes pese a las dificultades que pasamos todos los vecinos; algunos aislados por Covid, otros con enfermedades de base y otros directamente sin trabajo. Nuestra asamblea precisa una respuesta urgente para las decena de compañeros que quedaron a la espera de las firmas y pago del subsidio prometido”, concluyó.