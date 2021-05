Diputados debate la postergación de las PASO

La Cámara de Diputados sesionará hoy para debatir el proyecto de postergación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y de las elecciones legislativas de este año, y buscará además convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores.

Durante la sesión, convocada formalmente para las 13 y que se extendería hasta la madrugada del jueves, la Cámara baja debatirá también una iniciativa sobre el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto para postergar las elecciones fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos con la conducción de Juntos por el Cambio, que en Diputados encabeza el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba).

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional ante la segunda ola de coronavirus, propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, en el marco de la renovación de medio término.

El oficialismo decidió acelerar el debate de un conjunto de iniciativas tras acordar la renovación del protocolo de funcionamiento mixto-presencial y remoto hasta el 23 de junio, debido al crecimiento de casos de coronavirus.

Ese consenso entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los bloques parlamentarios permitirá volver a realizar una sesión especial hoy para aprobar la prórroga por un mes de las PASO y las elecciones generales legislativas.

Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

La iniciativa requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral.

Otros proyectos

Otro tema incluido en la sesión es un proyecto de suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo tal que todos puedan participar en el proceso electoral de 2021, que ya tiene sanción del Senado. Se trata de una iniciativa que suspende las causales de caducidad por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el número mínimo de afiliaciones.

Además, en la sesión especial impulsada por el oficialismo para hoy se buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales. El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia.

En la convocatoria a sesión se incluyó además una iniciativa sobre el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35% la tasa para las grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo.