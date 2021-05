Femicidio de Carolina Ledesma: Condenaron a prisión perpetua a Andrada

Un hombre fue condenado este jueves a prisión perpetua por el femicidio de Carolina Ledesma, una joven de 21 años con quien mantenía una relación, a quien asesinó de un balazo en el abdomen en Ingeniero Budge, en 2019.

Se trata de Ángel Eduardo Andrada (30), quien recibió la pena máxima por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”. El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora.

Si bien el acusado que llegó detenido al debate no declaró ante los jueces, en sus “últimas palabras” repitió lo que dijo en la etapa de instrucción: que no la quiso matar a la joven. Además, pidió “perdón” y sostuvo que no es un “asesino”.

La Fiscalía había solicitado que sea condenado a prisión perpetua por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en el contexto de violencia familiar y de género”, mientras que la defensa pidió que la condena sea por “homicidio culposo”.

El caso

Carolina Ledesma fue asesinada de un tiro en la panza el 18 de febrero de 2019 en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Tenía 21 años, dos pequeños y estaba embarazada de tres meses.

La mamá de Carolina y una amiga declararon en el juicio y confirmaron que el acusado no quería tener el bebé con ella para que su esposa no se enterase de su relación extramatrimonial.

La madre de la víctima contó que halló a la joven mal herida y ensangrentada sobre la cama de su habitación e inmediatamente solicitó ayuda. El acusado se había presentado esa madrugada en su domicilio para avisarle que acababan de asaltar la casa de su hija y que ésta había resultado baleada en un tiroteo. La joven fue trasladada al hospital Dr. Oscar Alende, pero nada se pudo hacer.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, DENUNCIALO

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Para casos de riesgo, comunicate con el 911. También se puede mandar un WhatsApp al 11-2771-6463 y escribir al mail linea144@mingeneros.gob.ar.