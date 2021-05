Alberto Fernández anunció que demandará a Patricia Bullrich por las vacunas Pfizer

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que iniciará acciones legales contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de que la dirigente opositora insinuara que desde el Ejecutivo había surgido un pedido al laboratorio Pfizer de sumar “un socio local” como condición para acordar la compra de vacunas contra el coronavirus.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, subrayó Fernández a través de un hilo de mensajes en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente sostuvo que “en ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad”.

“He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación”, subrayó Fernandez para quien “la convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.

Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida. — Alberto Fernández (@alferdez) May 24, 2021

Por su parte, el laboratorio Pfizer aseguró a través de un comunicacado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” y aclaró que “no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19″.

Los dichos de Bullrich

En una entrevista televisiva, la ex ministra de Seguridad afirmó que el ex titular de la cartera sanitaria, Ginés González García, intentó “tener un retorno” en las negociaciones con el laboratorio un hecho que “el Presidente no ignoraba” y agregó que González García habría planteado que “para firmar un acuerdo con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”.

“Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, afirmó González García tras romper el silecio que se había impuesto tras su traumática salida del gobierno.

En tanto, Bullrich, eligió responder eligió al Presidente por la misma red y desafió a Fernández a que la denuncie “las veces que quiera” y recordó que las vacunas “siguen sin llegar” por lo que le pidió que explique por qué no se firmó el contrato que hubiera “salvado miles de vidas”.

Presidente, puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer. Explique por cadena nacional por qué no se firmó el contrato que hubiera salvado miles de vidas. Busque ahí al culpable. No a quien dice la verdad. https://t.co/MtTJIeUjDA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

La dirigente del Pro recordó que “4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020” lo cual garantizaba una compra anticipada de “14 millones de dosis” que nunca fueron adquiridas.



“Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la justicia”, desafió Bullrich.