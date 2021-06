Con la mirada puesta en la elecciones, se reúne la alianza Juntos por el Cambio

El ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezarán el encuentro de esta tarde.

El ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezarán el encuentro de esta tarde.

La alianza opositora Juntos por el Cambio celebrará hoy una nueva reunión presencial, en la que volverá a poner el eje en las restricciones por la pandemia de coronavirus, el operativo de vacunación, la economía y la Justicia, con la mirada puesta en las elecciones.

Después de un año de encuentros virtuales, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio había tenido su primer encuentro cara a cara en abril, con la presencia de los gobernadores de esa fuerza como invitados especiales. Esta vez, según los organizadores, no habrá invitaciones, sino sólo estarán los integrantes de la mesa de la coalición, integrada por autoridades partidarias y parlamentarias de la UCR, PRO y la Coalición Cívica (CC), buscando una postura común en los temas de coyuntura.

Así, desde las 18, el encuentro reunirá al ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex vicegobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien este fin de semana reveló que el ex mandatario preferiría que fuera candidata en el territorio que gobernó. “Faltan 60 días para el cierre de listas”, fue la respuesta de Vidal, quien avisó que tomará su propia decisión cuando sea el momento, a pesar de que Bullrich había considerado públicamente que era tiempo de definirse.

Con este mar de fondo, también estarán los jefes parlamentarios del partido, Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado), además de las autoridades de la UCR: el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, los jefes parlamentarios Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado) y el senador Martín Lousteau.

En tanto por la CC dirán presente el titular del partido, Maximiliano Ferraro; el jefe de su bloque en Diputados, Juan Manuel López; y la titular de la asamblea partidaria, Maricel Etchecoin; además de la pata peronista que integra el auditor Miguel Pichetto.

De acuerdo a lo informado, durante el encuentro de esta tarde cerrarán posiciones en torno a varios temas de actualidad, como el operativo de vacunación, la economía y la Justicia, con la mirada puesta en las elecciones de medio término.