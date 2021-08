Las exportaciones de la Provincia aumentaron un 50% en junio

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires registraron en junio un incremento interanual del 50,8%, con ventas por US$ 2.391 millones, informó hoy el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones alcanzaron los US$ 12.222 millones, equivalente a una suba en la comparación interanual del 26,5%, el mejor acumulado a junio de los últimos ocho años.

En detalle

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de junio fueron impulsadas principalmente por las manufacturas de origen industrial, con ventas por US$ 841 millones, con una suba de 102,7%.

A ello, le siguieron las manufacturas de origen agropecuario con ventas por US$ 857 millones, lo que representa un incremento del 39,9%.

Por su parte, las exportaciones de productos primarios, con ventas por US$ 539 millones, crecieron 26,1%; y las de combustible y energía, con ventas por US$ 154 millones, presentaron una suba del 18%.

Participación de la Provincia en las exportaciones nacionales

El informe mostró que la participación de la provincia en la totalidad de las exportaciones nacionales en junio fue del 34,3% del valor de las ventas externas del país y el 34,6% del valor de las exportaciones del país de los primeros seis meses de 2021.

En cuanto a las principales zonas de destino de las ventas externas de la provincia en junio, se destacan Brasil, que abarcó el 22,6% del total de las exportaciones con ventas por US$ 539 millones, lo que representa una suba interanual del 109,8%. Luego siguió China, con el 9,3%, con ventas por US$ 223 millones e Irán, con el 6,7%, alcanzando ventas por US$ 159 millones.