Deuda previsional: la Corte Suprema abrió el diálogo entre Provincia y ANSES por más de $2,2 billones

La deuda previsional entre la provincia de Buenos Aires y ANSES comenzó a debatirse en la Corte Suprema, que convocó a una audiencia clave y fijó una nueva fecha para avanzar en el reclamo.

La deuda previsional entre la provincia de Buenos Aires y ANSES comenzó a debatirse en la Corte Suprema, que convocó a una audiencia clave y fijó una nueva fecha para avanzar en el reclamo.

La deuda previsional que la provincia de Buenos Aires reclama a la ANSES tuvo este martes su primera audiencia formal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un proceso que supera los $2,2 billones. El encuentro marcó el inicio de una instancia de diálogo institucional entre ambas partes y fue interpretado desde el gobierno bonaerense como una señal favorable del máximo tribunal ante los planteos por recortes de fondos y transferencias.

De la audiencia participaron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Tras la reunión, se estableció una nueva convocatoria para el próximo 21 de abril, con el objetivo de avanzar en una posible solución al conflicto por los fondos adeudados al sistema jubilatorio provincial.

Al término del encuentro, López valoró la apertura de este canal institucional y aseguró que la Provincia logró exponer el reclamo en torno a la deuda previsional. Además, señaló que el Gobierno nacional se comprometió a trabajar sobre la cuestión de cara a la próxima audiencia, con expectativas de alcanzar un reconocimiento del pasivo y avanzar hacia una resolución.

El litigio con ANSES es uno de los siete reclamos que la Provincia mantiene contra el Estado nacional, que en conjunto ascienden a unos $15,6 billones. Entre ellos se incluyen recortes en fondos para seguridad, transporte y educación, en un contexto de caída de la recaudación y tensiones por la coparticipación, que desde el gobierno bonaerense consideran desfavorable para el distrito.