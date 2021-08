Atentado en Corrientes: El diputado Arias está “estable” y “lúcido”

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes, Miguel Arias, baleado el jueves durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicúa, permanecía hoy internado en un hospital de la capital provincial “lúcido y estable”, según el último parte médico.

“Pasadas las primeras 24 horas el paciente continúa lúcido y estable bajo su correspondiente tratamiento”, reportó el parte médico firmado por el director del Hospital Escuela José de San Martín, Salvador González Nadal, donde se encuentra internado Arias.

El informe médico afirmó que “su evolución hasta ahora es la esperada para este tipo de cirugías”, por lo que “los equipos médicos sostienen estricta vigilancia sobre su condición física”. “Al momento su pronóstico sigue siendo reservado”, aclaró el parte médico del centro de salud.

Arias ingresó al centro de salud capitalino ayer al mediodía, derivado en un avión sanitario de la localidad de Paso de los Libres, donde fue atendido tras ser herido de bala en un acto político en la localidad de Tapebicuá.

El atentado

Arias fue atacado este jueves con arma de fuego calibre .22, según dijo en declaraciones a la prensa el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, quien lo acompañaba en el escenario del cierre de campaña del Frente Corrientes de Todos en Tapebicuá cuando se produjo el ataque a balazos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:30 del jueves, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial -trascendió que no había ambulancia disponible- hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Repudio y reclamo de esclarecimiento

“Miguel Arias, diputado del Frente de Todos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña. En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible. El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables”, advirtió el propio presidente Alberto Fernández tras el ataque.

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos exigió también el “urgente esclarecimiento del atentado contra el diputado provincial Miguel Arias”. “Exigimos al Gobierno y al Poder Judicial de Corrientes, el urgente esclarecimiento de este hecho de violencia política. Lamentamos que pasadas las 12 horas, las autoridades policiales y judiciales no brinden información clara y precisa sobre el episodio y que aún no se haya identificado a los autores materiales e intelectuales del ataque”, señala el texto, y agrega: “Este acto de violencia no puede quedar impune. Es inadmisible que a menos de 48 horas de las elecciones provinciales ocurran este tipo de episodios que van en contra de la convivencia democrática”.

El viernes, la ministra de Seguridad Sabina Frederic viajó a la provincia. “A raíz del ataque al diputado Miguel Arias ocurrido ayer a la noche viajé a Paso de los Libres junto con representantes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior para solidarizarnos con el legislador y colaborar con el Poder Judicial en el desarrollo de la investigación”, comentó la funcionaria.