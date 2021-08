Ampliaron la denuncia a Aranguren

El interventor del Enargas, Federico Bernal, amplió su denuncia contra ex funcionarios del gobierno de Cambiemos por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con la función pública, informó el organismo que regula el transporte y distribución de gas natural.

En la denuncia que tramita el Juzgado en lo Criminal y Correccional N 12, Secretaría 23, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, se encuentran imputados el ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, el exsubsecretario de ese ministerio Marcos Pourteau y el ex presidente de aquel directorio del Enargas Mauricio Ezequiel Roitman, entre otros ex funcionarios.

“Todos ellos fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el de negociaciones incompatibles con la función pública. La causa se encuentra en pleno trámite y todos fueron imputados por el fiscal que interviene en la instrucción”, añade la información.

El presunto delito se habría cometido a través de un acuerdo celebrado en 2017 entre el Ministerio que conducía Aranguren con las empresas productoras y distribuidoras de gas, con la finalidad fijar precios del gas en dólares en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST).

Esta maniobra se habría ejecutado “mediante contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, inédito en la comercialización del recurso para luego asegurarse su pase a la tarifa que pagan los usuarios y las usuarias del servicio; como finalmente ocurrió”.

De esta manera, los usuarios y usuarias del servicio “quedaron atados a una concertación contractual por el plazo de dos años con precios del gas en dólares trasladado a tarifa sin objeción alguna por el Regulador”. “A través de ese acuerdo promovido por Aranguren y que contó con la complicidad de Roitman y otros ex directores del organismo, se dolarizaron las tarifas de gas en todo el país asegurándoles ganancias en dólares a las empresas y sometiendo a los usuarios y usuarias a las variaciones en el tipo de cambio”, añade el comunicado del Enargas.

En la ampliación de la denuncia impulsada por Bernal se “aportan elementos de juicio para profundizar la investigación”, de acuerdo con nuevas investigaciones realizadas por el personal técnico y jurídico del Enargas.

Según estas investigaciones se “pudo confirmar que a comienzos del 2018, los ex directores del Enargas denunciados utilizaron el sistema de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) a fin de asegurarle ganancias en dólares a las empresas firmantes de los acuerdos, que violaron el marco regulatorio”.

Las denuncias también incluyen a Daniel Alberto Perrone, Carlos Casares, Griselda Lambertini y Diego Guichón, exdirectores del organismo.

“Los ex directores del Enargas realizaron una utilización ilegal del sistema de las DDA en perjuicio de usuarios y usuarias con la finalidad de garantizarle ganancias en dólares a las empresas, un hecho inédito en la historia de la comercialización del gas en la República Argentina. Esperamos que la causa avance y se procese a los imputados, quienes deberán responder por los perjuicios ocasionados”, concluyó Bernal.