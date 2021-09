Lomas de Zamora: denuncian atrasos en las obras de las unidades sanitarias

"Los consultorios no son adecuados y la gente cansada de reclamar, deja de ir a atenderse”, alertan desde la oposición.

"Los consultorios no son adecuados y la gente cansada de reclamar, deja de ir a atenderse”, alertan desde la oposición.

El edil del interbloque de Juntos en Lomas de Zamora, Jorge Villalba, denunció hoy las malas condiciones de atención a la que son expuestos los vecinos lomenses a causa de las demoras en la finalización de las obras en las unidades sanitarias del distrito a pesar de que ya llevan más de un año en ejecución.

“Hace poco más de un año comenzaron con obras en varias unidades sanitarias a la vez, no terminan ninguna, los pacientes son atendidos en un container en el mejor de los casos, esperan al aire libre, bajo la lluvia y el sol. Los consultorios no son adecuados y la gente cansada de reclamar, deja de ir a atenderse”, alertó Villalba, quien, además de concejal es médico pediatra.



“Los ejemplos sobran, el Municipio de Lomas de Zamora no cumplió el compromiso asumido con los vecinos de Villa Centenario de refaccionar la unidad sanitaria Luis Agote”, subrayó el edil de la Coalición Cívica, quien precisó que esa obra fue anunciada en noviembre del 2020, por el Ejecutivo local que conduce Martín Insaurralde.

En ese sentido, presentó en el Deliberante un pedido de informes que fue rechazado por la mayoría justicialista en el cuál se preguntaba por las demoras en la obra que se anunció tras la firma de un convenio con la Provincia y que fue adjudicada a la empresa platense Pypsa S.A. por un valor de diez millones de pesos.

“Gritan y atacan, pero no responden por qué la unidad sanitaria sigue destruida y con los plazos comprometidos vencidos”, se lamenta Villalba quien puso de relieve que el centro asistencial funciona en una sociedad de fomento con consultorios separados entre sí con un biombo de madera. “Esas no son condiciones para la atención de la salud en Lomas”, sostuvo el actual precandidato a concejal.



Asimismo, el concejal anunció que presentará otro pedido de informes para conocer cuándo finalizarán las obras en la sala Alicia Moreau de Justo, de Huapi y Lynch en Banfield. En tanto, destacó que “todavía” espera el traslado del mamógrafo del dispensario a la unidad sanitaria San Martín del barrio San José.

“Esto es una muestra más de la falta de coordinación de trabajo entre las secretarias de Salud Pública y la de Obras Públicas”, sentenció el pediatra.