Demolieron la casa donde Tehuel habría pasado sus últimos momentos

La familia del joven que se encuentra desaparecido desde hace más de seis meses confirmó que ya no queda nada, sólo escombros.

Es inexplicable. La casa de Luis Alberto Ramos (37), el primer detenido por la desaparición de Tehuel de La Torre, fue demolida. Sólo quedan ruinas del lugar donde el joven de San Vicente habría pasado sus últimos momentos de vida. Ya se cumplieron seis meses desde que fue visto por última vez y una de las pruebas más contundentes es el hallazgo de sangre en esa casa, justamente.

Hace algunos días, la Justicia confirmaba el hallazgo de material genético en la casa de Ramos. En rigor, se dio a conocer el resultado de las pericias establecieron que el ADN pertenecía a Tehuel. Esa mancha hemática había sido hallada en el marco de un allanamiento previo. Además, en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.

La familia de Tehuel confirmó a Info Región que la casa fue demolida, aunque no saben nada más ni que determinación puede llegar a tomar la Justicia. Es que lo que podría ser la escena del crimen ya no existe, sólo quedan escombros de lo que alguna vez fue una vivienda. “Todavía no se sabe”, señalaron desde el entorno del joven desaparecido ante la consulta sobre los pasos a seguir de la fiscal Karina Guyot.

Vale recordar que Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado. Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien se acusa de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

Tehuel fue buscado en lagunas de San Vicente, campos y hasta el Ceamse de José León Suárez. Al poco tiempo de su desaparición, la familia admitió que probablemente estuviera muerto y desde ese momento, se resignó a buscar un cuerpo. El 11 de marzo salió de su casa para realizar un trabajo informal, que le había ofrecido Ramos, y nunca más volvió a su hogar. Su pareja realizó la denuncia y comenzó la búsqueda, que aún hoy continúa.

En los últimos días, la familia exigió la conformación de un equipo de fiscales para que colaboren con la búsqueda de la víctima y aseguró que los dos hombres detenidos por el caso “saben qué fue lo que pasó”. “La causa es un montón de kilos de papel que no sirve para nada ¿Dónde está Tehuel?”, dijo Andrés de la Torre durante una conferencia de prensa vía Zoom organizada por La Colectiva Feminista al cumplirse medio año de la desaparición del joven trans.

En ese sentido, a través de un comunicado, criticaron a los investigadores, ya que aseguraron que, “a pesar de la cantidad de papeleo que se encuentra abultando los cuerpos del expediente, que cada vez es más grande, Tehuel todavía no aparece”. “Que hoy contemos con una enorme cantidad de hojas dentro de la investigación no habla de un buen resultado de la misma, porque seguimos sin saber dónde está Tehuel, qué es lo que pasó”, expresaron.