“Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley”, sentenció el ministro de seguridad porteño

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, tras conocerse la noticia de la muerte de Lucas González, el joven futbolista de 17 años que había recibido dos balazos en la cabeza por parte de agentes de la Policía de la Ciudad, dio una conferencia de prensa para dar detalles de la investigación.

“Quiero hacerle llegar mi más profundo pésame a los papás de Lucas, a los familiares y a los amigos”, dijo el funcionario que destacó que los policías involucrados fueron separados apenas conocida la noticia y sentenció: “Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley”.

El funcionario porteño contó que ayer ordenó a la Oficina de Transparencia y Control Externo que “se realice el sumario administrativo correspondiente, a los efectos de deslindar las responsabilidades” así como el desarme de los efectivos quienes fueron separados “de función operativa” y que se dispuso “el pase a disponibilidad”

El ministro remarcó que para “transparentar las medidas probatorias que van a llevar a esclarecer este hecho se dio la orden de que las pericias las realice la Policía Federal Argentina”.

“Como lo hicimos siempre, nos van a encontrar apoyando al policía que realiza las cosas bien y créanme que son la gran mayoría. De la misma manera, seremos inflexibles con el policía que actúa fuera de la ley”, sostuvo D’Alessandro quien explicó que “el episodio fue comunicado de forma inmediata, de hecho están las modulaciones que fueron puesta a disposición de la Justicia”

Pese a que indicó que con respecto al accionar policial no formularía declaraciones porque “está en materia de investigación”, aclaró que “las brigadas muchas veces actúan por orden de los juzgados en investigaciones específicas y no están uniformados y muchas veces también en prevención para atacar diferentes modalidades de delito actúan también de civil. Eso no quiere decir que no tengan que identificarse al momento de actuar con los chalecos, las credenciales y dándose a conocer como efectivos policiales”.

En ese sentido, precisó que “para que un policía pueda disparar primero se tiene que identificar, tiene que demostrar que su vida está puesta en peligro” y agregó que en este caso “se determinará si hubo un exceso en el accionar policial”.

Y agregó: “Somos los más interesados en esclarecer esto porque hay miles de policías que todos los días están en la calle y se juegan la vida y esto nos hace un daño gravísimo”.

El ministro cerró con un mensaje a la familia de Lucas: “Pedir perdón nos parece poco. Es algo tan enorme la pérdida que tienen que queremos decirle que estamos a disposición”.

Las declaraciones de Fernández y Larreta

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche que se pondrán “todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia” respecto del fallecimiento del futbolista baleado por agentes de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas.

“Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso”, publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el jefe de Estado continuó: “Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia”.

“No es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas, terminen con la vida de gente inocente”, subrayó el Presidente.

Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso.



Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia. — Alberto Fernández (@alferdez) November 18, 2021

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó a través de su cuenta de Twitter: “La muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido”.

“Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley”, remarcó el alcalde porteño.

El jefe de Gobierno porteño concluyó: “Hemos separado inmediatamente de su cargo a los 3 involucrados en el hecho, e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades”.