Banfield se prepara para la temporada de verano

La pileta del Club Atlético Banfield es una de las opciones más buscadas para escapar al calor. Este año, las puertas del predio de Luis Guillón se abrirán al público el 18 de diciembre, el día siguiente al final del ciclo escolar 2021. La colonia, por otra parte, arranca el 20. ¿Cuáles son los precios para socios y para aquellos que no lo son?

Ubucado en Camino de Cintura y Zuviría de Luis Guillón, el predio de Banfield suele recibir a miles de personas en verano, en el marco de las distintas propuestas que habitualmente maneja: pileta y colonia.

La primera actividad en dar inicio es la temporada de pileta, arranca el 18 de diciembre, el día siguiente al último día de clases en la provincia de Buenos Aires. Estará abierta de 10 a 19.30 y quienes deseen obtener más información, se pueden comunicar al 11 3356-0567 o al mail deportes@clubabanfield.com.ar.

¿Precios? Los socios puede ingresar de forma gratuita de lunes a viernes (con cuota al día), mientras que los que no son parte de la institución abonan 700 (menores) y 900 (mayores) pesos. Tanto sábado, domingo como feriados, los socios pagan 700 (mayor) y 500 (menor) pero el grupo familiar abona 1.600 pesos. Los no socios menores pagan 1.000 y los mayores, 1.200 pesos.

La pileta también contempla el abono de una quincena (enero y febrero): los socios pagan 1.800 (menor) y 2.500 (mayor), mientras que el grupo familiar abona 6.000 pesos. El mes, en tanto, sale 3.600, 5.000, 10.000, 10.000 (no socios menor) y 12.500 (no socio mayor), respectivamente. La temporada (diciembre, enero y febrero) cuesta 8.000 (socio menor), 10.500 (socio mayor), 22.000 (grupo familiar), 20.000 (no socio menor), 25.000 (no socio mayor).

Por otra parte, está abierta la inscripción para la Colonia Banfield, que comenzará el 20 de diciembre, y de la que podrán participar niños y niñas de 3 a 14 años (sin pañales). “Además de los precios especiales para socios y socias, hay un descuento del 20% para alumnos del Colegio Banfield y para deportistas arancelados”, informaron desde la institución.

Hay tres opciones para acudir a la colonia, media jornada por la mañana, de 9 a 13; media jornada por la tarde, 14 a 18; jornada completa, de 9 a 18. Pueden comunicarse a los mismos contactos para obtener alguna certeza más.

¿Los precios? En la quincena de diciembre, se abonará por media jornada 5.500 pesos (socios) y 7.425 (no socios). La jornada completa sale 9.200 (socios) y 12.420 (no socios).

Los precios no varían entre enero y febrero: el mes sale 16.000 (socios) y 21.600 (no socios) contemplando la jornada completa; medio turno sale 8.900 (socios) y 12.015 (no socios); la quincena por jornada completa sale 10.600 (socios) y 14.310 (no socios); mientras que medio turno es 6.800 (socios) y 9.180 (no socios).

La temporada completa (desde el 20 de diciembre al 25 de febrero) cuesta 32.000 para socios (49.500 no socios) por jornada completa; 20.500 socios (27.000) por media jornada.