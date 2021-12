“Ésta siempre va a ser tu casa”, el mensaje de Independiente al Kun

Independiente, el club que lo vio nacer futbolísticamente, le envió un emotivo mensaje a Sergio “Kun” Agüero, quien esta mañana anunció su retiro por la afección cardíaca que padece. “Gracias por el fútbol” y “Esta siempre va a ser tu casa”, son las dos frases que se destacan.

“De Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol, Sergio Kun Agüero. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa“, reza el mensaje del Rojo de Avellaneda tras al anuncio del delantero. Y acompañó el mensaje con distintas fotos del jugador.

“Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera. Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor“, aseguró el Kun.

El delantero argentino, de 33 años, dejó de jugar con el equipo desde la arritmia que sufrió en el encuentro contra el Alavés el 30 de octubre, quinto partido que jugaba como culé. El delantero surgido de Independiente de Avellaneda deja tempranamente la actividad debido a que no prosperó el tratamiento médico que lleva adelante desde hace dos meses para superar la arritmia cardíaca.

Dejó una marca en la historia del seleccionado nacional con 101 presencias y 42 goles. “Fuerza Kun ¡Gracias, querido Sergio Agüero! Gracias por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la Albiceleste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida”, publicó la cuenta de la Selección junto a un fotomontaje con sus momentos más gloriosos.