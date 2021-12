Balladares llamó a la unidad del peronismo en Lanús para ser alternativa en 2023

El concejal Agustín Balladares encabezó el “Encuentro de la familia peronista” en Lanús. Asistieron cientos de militantes, referentes y dirigentes peronistas del distrito. “Nosotros tenemos el deber y la necesidad de no señalar a nadie e ir a buscar a ese compañero que se fue decepcionado o ninguneado y hacerlo parte de este proyecto de unidad”, convocó.

El encuentro fue en el Club Juncal, Pringles 2837, y comenzó con un video de Juan Domingo Perón llamando a la unidad. Luego dirigentes y funcionarios nacionales a sentarse junto a Agustín Balladares, entre ellos Omar Galdurralde, Edgardo Deperti, Camilo Vaca Narvaja y José Luis Bianchi quienes dirigieron unas palabras previas a las del anfitrión.

”Queridos compañeras y compañeros, estamos terminando un año de mucho trabajo y no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar juntos, como lo que somos una gran familia. La familia del peronismo de Lanús. Quiero agradecer la presencia a los compañeros del Ateneo, de Omar, de Camilo, de Edgardo, de José Luis, de Tano Vanati, y de todos y cada uno de ustedes, dirigentes, militantes peronistas que luchan cada día en el lugar que les toca con los ideales de Perón, Evita, Néstor, Cristina y Alberto”, señaló Balladares. “Siempre queridos compañeros y compañeras, cuando las papas queman los que están siempre es la familia y hoy en Lanús las papas se están quemando de la mano de quienes la gobiernan“, apuntó.

En ese marco, planteó: “Hemos demostrado a pesar de todas complejidades en la última elección, que pusimos por encima los valores históricos del Movimiento Nacional Justicialista, Primero la Patria, luego el Movimiento y por último los Hombres y las Mujeres”. Y advirtió que “en estos tiempos hace falta mucha madurez política de los dirigentes y de los militantes”.

“Desde el 2015 gobierna en nuestra querida Lanús lo más antiperonista que existe, que es el macrismo, el ProRO, Juntos, por ello no debemos caer en el juego de discutir nombres o cargos, tenemos que trabajar y trabajar por la unidad para recuperar a Lanús para el peronismo, para que la inmensa mayoría de quienes viven acá vuelvan a ser felices y no solo unos pocos”, convocó. “Nosotros tenemos el deber y la necesidad de no señalar a nadie e ir a buscar a ese compañero peronista que se fue decepcionado o ninguneado y hacerlo parte de este proyecto de unidad que estamos buscando. Nadie sobra y siempre va a haber una silla vacía para el compañero que vuelva se siente y se un importante aporte para recuperar Lanús. Y si no vuelven hay que ir a buscarlos uno por uno y convencerlos que unidos más que nunca, el peronismo va a ser gobierno en Lanús en el 2023“, completó.

E insistió: “Si es peronista yo lo quiero de este lado, luchando por los que menos tienen, por los trabajadores, por nuestros pibes. Compañeras y compañeros, quienes de los que está esta no sueña a en ser presidente del Partido Justicialista. Yo tengo mis aspiraciones concretas de conducirlo pero tiene que darse en un proceso de unidad que vamos a seguir aportando. Tenemos que construir con todos los sectores desde la militancia porque sabemos que es el motor para que el Partido Justicialista vuelva a ser la centralidad del Frente de Todos de Lanús. Hay que discutirlo, tiene que haber debate y dejar de haber confrontaciones. Yo sueño con un peronismo, con un Partido Justicialista local en donde el militante sea el protagonista y no los dirigentes, porque son los que se esfuerzan en sus unidades básicas, en sus comedores. Por eso compañeros y compañeras, si nos unimos, si nos consolidamos, vamos a poder construir un Justicialismo en Lanús en donde podamos seguir formándonos para gobernar en el 2023″.

“Estamos convencidos desde nuestro espacio que al peronismos de Lanús lo tiene que conducir la militancia, lo tienen que conducir los de abajo, los que se esfuerzan todos los días, los que luchan. En este marco también tenemos un desafío muy grande que es fortalecer a nuestro Gobierno provincial y nacional, y esto lo vamos a lograr con más unidad. Convoquemos a una mesa grande en donde podamos discutir con honestidad y seriedad y de cara al 2023 nos encuentre fortalecidos y en unidad, unidad y unidad. Viva la familia peronista de Lanús Compañeros y compañeras”, cerró.

Compartieron la mesa también Domingo Grimberg, Héctor Bonfiglio, Víctor Altieri, Daniel Moreira, Nelly Romero, Daniel Gómez y las ex candidatas a concejales Ely Spagna y Belén Berrueco. Se encontraban presentes, además, la funcionaria provincial Verónica Del Anna, los concejales Hugo de Gregorio y Gabriel Sandoval, el dirigente sindical de gremio de los camioneros, José “Tano” Vanati, y la ex concejal Graciela Lizarraga, entre otros.

La noche tuvo su continuidad con la degustación de choripanes y asado mientras se sorteaban entre los asistentes 100 pan dulces justicialistas. Luego fue el turno del reconocimientos a la trayectoria militancia.