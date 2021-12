Colectivos reducen a la mitad frecuencia en el AMBA

Desde la hora cero de este jueves las líneas de colectivos que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires que inculye la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (AMBA) reducirán su frecuencia en un 50 por ciento al afirmar que el Estado les adeuda el pago de la actualización de sus costos.

Desde el Gobierno rechazaron esa posición y advirtieron que aquellas empresas que no cumplan con el servicio serán penalizadas pese a que la medida de protesta surge de las tres cámaras empresarias que nuclean a más del 85 por ciento de los operadores de servicios en el AMBA.

“Desde el mes de octubre pasado, cuando se acordó el último incremento de sueldos al personal y se prometió que se efectuaría el reconocimiento de los mayores costos no salariales a valores de septiembre, no se han acreditado esas diferencias, en virtud de lo cual la situación se torna insostenible frente a la imposibilidad de afrontar los compromisos con el personal y los proveedores”, señala el texto firmado por Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Y anuncia: “Por lo tanto, a partir de la 0:00 hora del día 30 de diciembre y hasta que se regularice la situación, han dispuesto reducir la cantidad de servicios al 50% de lo normal, con el objeto de poder dar continuidad de cobertura sin interrupciones totales”.

Desde el Gobierno, en tanto, afirman que la información de la Cámaras “carece de veracidad” y aclaran que el Estado afronta este mes la mayor parte de los costos del servició, en torno al 21%, lo que incluye los salarios de los trabajadores.



Ante esto, desde el Ejecutivo anticiparon que habrá sanciones a las empresas que se presten a la reducción del servicio. Desde las cámaras empresarias precisaron a clarín.com, que el monto adeudado por el Estado es de casi el 80% de un subsidio mensual, que ronda en los $18.000 millones.

“El gobierno hace más de dos años que no toca las tarifas. Los costos aumentan todo el tiempo como todas las actividades y al no aumentar las tarifas tenés que aumentar las compensaciones tarifarias, no hay otro remedio, y el Estado se comprometió a hacerlo y por diversas razones, hasta el momento, no cubrió ni los aumentos del salario ni los aumentos de los costos no salariales”, explicaron.