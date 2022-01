Intendentes del PRO piden más autonomía

Intendentes de Juntos por el Cambio piden “más autonomía” para avanzar en soluciones a problemas que afectan a los vecinos e hicieron foco en reactivación económica, seguridad, educación y salud. El encuentro se enmarca en la agenda de trabajo ya pensando en 2023.

Néstor Grindetti, jefe comunal de Lanús, mantuvo ayer un encuentro con su par de La Plata, Julio Garro, para “analizar la actualidad política y social de la Provincia y el conurbano”. “Coincidimos en la necesidad de lograr una mayor autonomía para los municipios, con la intención de avanzar en soluciones concretas en materia de seguridad, educación y salud para nuestros vecinos”, sostuvo.

Garro se expresó en igual sintonía. “Necesitamos mayor autonomía para afrontar los desafíos actuales en términos de reactivación económica, seguridad, educación y salud”, planteó.

Más allá de los discursos, la foto da cuenta de un intento de fortalecer la alianza opositora, de cara a 2023. Ambos son peso pesado en el PRO y Grindetti fue jefe de campaña de Diego Santilli en las elecciones del año pasado. La idea es sumar en el armado a referentes de ambos distritos, que incluye relanzar Hacemos, e impulsar un candidato propio para la provincia de Buenos Aires. El acompañamiento a Horacio Rodríguez Larreta no se discute.

“Ojalá que un intendente sea el próximo gobernador”, había expresado Grindetti en una entrevista previa, en la cual admitió la existencia de diferencias en la coalición opositora pero remarcó que comparten una “visión de país y andarivel de valores”. No irá por la reelección y esto deja vía libre para que vaya por la Provincia. “Voy a trabajar para que Juntos por el Cambio gane las elecciones de 2023 en la Provincia. No importa el rol que me toque”, aclara.