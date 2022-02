Martín Tetaz visitó Lomas, Echeverría y dio una charla en Ciencias Económicas de la UNLZ

El diputado y economista Martin Tetaz, culmino una visita a Esteban Echeverria y Lomas de Zamora, con una charla abierta sobre Perspectivas económicas del AMBA en el anfiteatro a cielo abierto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ.

Por la tarde realizo una actividad en la localidad de Temperley junto a los concejales de Juntos y el ex jefe de gabinete del municipio Guillermo Viñuales, paso por el centro comercial Las Lomitas para compartir un café con los concejales de Juntos de Lomas que se acercaron al Bar Only be bistro sobre la calle Colombres.

En Ciencias Económicas fue recibido por Alejandro Kuruc, ViceRector de la UNLZ y Esteban Monzon, Secretario de Extensión universitaria de la Facultad. De la recepción en Económicas particparon la diputada nacional Danya Tavela y el diputado provincial Pablo Domenichini, junto a la concejal lomense de la UCR Fanny Vera.

En la charla habló, dialogó y compartió ideas con los asistentes sobre la situación impositiva en nuestro país en medio de “una crisis económica de varios años”, explicó el funcionamiento de las criptomonedas, el impacto que puede tener en Argentina la invasión Rusa a Ucrania, la relación desventajosa de los créditos UVA por el efecto de la alta inflación y la pérdida de valor de los salarios en nuestro país.

La nota de color de la conferencia de Tetaz en Lomas fue que tuvo que interrumpir la charla para brindar una entrevista radial programada previamente, por los mismos temas que estaba charlando con los presentes

En una tarde ideal para disfrutar del campus de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la nutrida concurrencia a la charla organizada por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas pudo compartir dudas y expectativas sobre el 2022 en materia económica.