Daniel Scioli: ¿vuelve en 2023?

El exgobernador bonaerense y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, parece estar de retorno en el escenario de la política tras la aparición hoy de un sorpresivo e inesperado spot en clave electoral que circula en redes sociales y que muchos interpretan como el formulario de inscripción para la edición 2023 de la carrera a la Casa Rosada.

El video muestra al actual embajador en Brasilia abandonando su imagen ecuménica de diplomático y probándose el overol de candidato y, mientras que en un juego con las letras de su apellido, se lo presenta como un “Incondiscional”, que estuvo siempre que hizo falta.

#Incondiscional es una marca electoral del motonauta solitario que fue empleada en 2016 y 2019 y ahora sirve de bandera para el planteo de una reedición de los comicios de 2015 donde fue vencido por Mauricio Macri, quien no deja de deslizar que podría presentarse nuevamente para un “segundo tiempo” en la primera magistratura.

“Los incondicionales siempre están, no importa la hora, lo que pasó, si ganamos o perdimos. Si nos peleamos. Si hace tiempo no nos vemos, o si nos vemos todos los días”, remarca el spot con una galería de imágenes de Scioli en tono épico acompañadas de una voz en off de menos de un minuto y medio que apunta a instalarlo como una figura que, pese a no estar en el día a día que se vive en la Rosada y en el Congreso, nunca se fue.

Esta estética es consistente con el alzamiento del perfil público de los últimos días que es acompañado por voceros que planetan que dentro del círculo de la vicepresidente lo ven como un moderado con chances de dar la pelea en una interna. Una imagen que se replica en varios sectores del oficialismo incluso con contradicciones entre sí.

“Cuando los necesitamos de verdad, ellos están. En las buenas y en las malas. Contra todo tipo de pronóstico, ellos aparecen. Y le ponen el pecho a las balas. Te cubren. Porque quieren verte bien. Quieren que salgas lo menos herido posible. Porque si vos sos feliz, ellos son felices”, nos cuenta el spot ante una imagen del ex mandatario bonaerense a pura sonrisa.

El remate del spot también alude de manera elíptica a la propia historia de Scioli: “¿Qué más se puede pedir? No hay fuerza capaz de retirarlos, de ofenderlos. Ellos aguantan y si tropiezan, son los primeros que se levantan. Y te levantan. A vos, y a todos los que vienen atrás para seguir peleándola. Porque lo incondicional es el amor”, concluye