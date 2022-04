Almaceneros de la provincia alertan que hay problemas en el Precios Cuidados de cercanía

El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, denunció que el programa de Precios Cuidados para los comercios de cercanía comenzó con problemas y puso de relieve que el problema está relacionado con que sus proveedores no cuentan ni con los productos ni con los precios de los 60 elementos que componen esa canasta.

El dirigente almacenero reveló que se comunicó con la Secretaría de Comercio para informarles de la situación, desde donde le respondieron que mantendrán un encuentro con los mayoristas para buscar resolver el conflicto y adelantó que los almaceneros resolvieron “esperar una semana a ver qué pasa”.

“Cuánto tenemos que esperar si estamos hablando de 60 productos y los mayoristas y fabricantes sabían desde hace más de dos semanas que esto comenzaba ayer. Cómo puede ser que no los tengan”. En ese marco, denunció que “hay mucha premeditación y alevosía. No sé si de parte del mayorista o del fabricante pero a alguien no le interesa que nosotros tengamos el programa”.

Savore explicó que “exceptuando la leche” los demás productos de esa canasta los adquieren en los mayoristas y que es su única fuente de abastecimiento porque las grandes empresas no les venden.

“No tenemos cuenta en ninguna de las empresas importantes porque no quieren atendernos. Bajan todo a través de los mayoristas, que históricamente fueron nuestros distribuidores y desde hace tres años son nuestra competencia”.

Los aumentos que vienen

Ante el reconocimiento del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, sobre que la inflación de marzo registrará una suba de más de un 6% en el promedio generalizado, Savore adelantó que en el sector de alimentos ese indicador podría llegar al 10 por ciento.

En ese sentido, reconoció que “la semana pasada” hubo subas en el café “del 19 por ciento” y “las bolsas de harina tienen precios que se acercan al 30 por ciento más que el mes pasado”, lo cual impacta en los precios de panificados y productos derivados como fideos y demás.

Savore indicó que en el grupo de whatsapp de almaceneros bonaerenses recibe mesajes tales como: “Hoy me avisaron que la semana que viene aumenta Terrabusi con lista que cambió un 9,9%”, “hoy en Vital compré Cañuelas de un litro y medios2 y me la cobraron 286, pero estaba a 241 la última vez, decile a (Roberto) Feletti -secretario de Comercio Interior- que no le dan bola en nada y que las cosas suben a cada hora”, “Molinos aumentó en marzo un 18% y ahora (abril), un 10%” y “las galletitas Gaona aumentaron un 15%