Desde el FDT de Lanús cuestionan el modelo de urbanismo de Néstor Grindetti

La modificación del Código de Planeamiento Urbano y Edificación de Lanús que fue votada el pasado 5 de abril en soledad por el bloque de Juntos por el Cambio tras el retiro de los ediles de los bloques pertenecientes al Frente de Todos continúa generando críticas en la oposición a la gestión del intendente Néstor Grindetti.

Tras el comunicado de los once concejales del frente opositor en el que indicaron su repudio a esta reforma que, según indican, fue aprobada “rápidamente y a espaldas de las y los vecinos la reforma del Código urbano de Lanús”.

“Esta reforma representa la construcción de una mayor cantidad de edificios y con más altura en el distrito más densamente poblado de la Argentina, donde faltan plazas y espacios verdes; además del incremento de inundaciones, cortes de luz y contaminación, entre otras problemáticas”, sostuvieron y agregaron que el oficialismo local desestimó los pedidos para llevar a cabo un informe de impacto ambiental, y tampoco convocó a la comunidad lanusense a debatir la iniciativa.

En ese sentido, el concejal opositor, Agustín Balladares, quien también es director nacional en Jefatura de Gabinete y vicepresidente del PJ local, sostuvo que “Lanús es la ciudad más densamente poblada de Argentina” y recordó que “nunca fue planificada, se fue construyendo a medida que fueron pasando los años”.

“No tenemos una red de servicios completa. Entre un 35 y un 40 por ciento de las viviendas aún no están conectadas a las cloacas. Tenemos problemas con la conectividad de los servicios en general: electricidad, cloacas, gas y agua”, subrayó en declaraciones a un semanario porteño.

Balladares indicó que Grindetti, ·tiene un perfil en términos de planificación urbana muy similar al de Larreta” y añadió: “Vino a imponer y a desarrollar, con muchísima celeridad, un negocio inmobiliario que pone en jaque esta situación. En los últimos meses, se vieron muchas irregularidades en torno a las ordenanzas preexistentes sobre planificación urbana. Por ejemplo, edificios que se construían en lugares donde no hay cloacas”, disparó.

Para el concejal enrolado en el Movimiento Evita, el “boom inmobiliario” agudiza la construcción de edificios en espacion com estructuras de servicios apenas preparadas para sostener una limitada cantidad de viviendas familiares. “Hay que ver, entonces, si en este boom inmobiliario se contempla la calibración y el desarrollo de los servicios para que Lanús no explote y no se hunda producto de este negocio desenfrenado”, agregó.

“Esta modificación del código plantea ampliar las zonas de construcción de edificios, siguiendo el negocio inmobiliario sin contemplar ni calibrar el crecimiento de los servicios para poder soportar ese desarrollo inmobiliario. Ni hablar de que es una medida funcional a la Ciudad de Buenos Aires, porque Lanús tiene un apagón productivo muy grande y se está constituyendo en un negocio inmobiliario para construir una ciudad–dormitorio. Para que el lanusense duerma en Lanús, pero no trabaje en el distrito“, planteó Balladares.

Desde el FdT adelantaron que tanto sus ediles como organizaciones vecinales y actores de la comunidad juntarán firmas para insistir ante el oficialismo para abrir un debate ciudadano e intentar modificar el rumbo de este código.