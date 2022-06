Mientras la vicepresidente la pide “gobernar” Alberto Fernández busca mostrar gestión

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde en Ensenada un acto en donde entregó 224 viviendas pertenecientes al Programa Reconstruir y buscó mostrar gestión alejado de los embates del ala dura de su gobierno liderada por la vicepresidente Cristina Kirchner: “Es un momento donde me siento pleno porque sé que estoy resolviendo el problema de familias que lo están necesitando”, sostuvo el mandatario.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, y aprovechó la ocasión para fustigar al macrismo: ” Alguna vez creyeron que estos problemas los resolvía el mercado“, sentenció.

“Estos problemas no los resuelve el mercado, compañeros y compañeras”, remarcó y agregó: “Estos problemas los resuelve el Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si no activa estas cosas, muchas familias no pueden acceder a una vivienda. Tenemos que hacerlo sin ninguna vergüenza, orgullosos”.

El acto llegó momentos después de una nueva serie de críticas contra el Gobierno que llegaron de la mano de la vicepresidente quien replicó una nota en la que se destaca que una empresa de electrodomésticos a la que ella instó a exportar en 2011 realizó su primera venta de pescado a Japón.

“Ilustrativa nota de @elDiarioAR sobre los resultados del ‘uso de la lapicera’: se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo”, manifestó la exjefa de Estado. Y remató: “O sea… GOBERNAR, que de eso se trata”. La relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández no encuentra calma y en cada discurso o tuit de la vicepresidenta se abre un nuevo punto de conflicto que divide al oficialismo.