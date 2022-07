Polémica en Ezeiza por las obras en la plaza Belgrano

El proyecto de transformación de la plaza Manuel Belgrano del distrito aeroportuario en un nuevo Parque Central Ezeiza y que prevé la remodelación total de la de ese espacio creado por los vecinos a principio de los 50, sigue generando polémicas entre diversos actores sociales y políticos del municipio.

La obra que se enmarca en el programa Parques Argentinos, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, comenzó su puesta en marcha en octubre de 2021 con un presupuesto estimado en ese entonces en 373 millones de pesos, y, desde ese entonces, estuvo signado por diversas polémicas como, por ejemplo los cambios de uso del espacio y la tala de árboles que fueron plantados hace más de 70 años.

En ese sentido, el edil radical de la bancada de Juntos, Jorge Joannas, presentó en el legislativo comunal un proyecto de Comunicación que busca conocer los detalles de la obra. Pese a haber sido presentado hace más de un mes, permanece sin tratamiento en la comisión de Obras Públicas del cuerpo que preside Dulce Granados, esposa del actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, quien se encuentra en uso de licencia y es reemplazado por Gastón Granados, su hijo.

Las dudas del proyecto

En el proyecto, Joannas considera que ante la falta de los mecanismos necesarios para garantizar que las reformas al espacio verde no afectan el medio ambiente que no fueron establecidos en el convenio firmado entre Obras Públicas y el municipio que “implica la profunda modificación y rediseño de la actual plaza General Belgrano”, no puede disponer de “los elementos de juicio necesarios” para responder ante la “notable inquietud en los vecinos” acerca de la obra.

Al respecto, solicitó el “informe completo sobre los estudios de impacto ambiental realizados durante el desarrollo del proyecto de reforma de la plaza”, y pide una “copia del plano de las reformas, donde se pueda apreciar las superficies verdes comprometidas por las nuevas edificaciones proyectadas”.

En esta línea, pide que desde la intendencia solicita confirmen si se usará parte de la superficie de la plaza para el traslado de la comisaría Primera y si se construirá una delegación de la gobernación bonaerense.

Otro de los puntos de la indagatoria se relaciona sobre el cambio de nombre de la plaza que dejaría de llevar el nombre de Manuel Belgrano para ser rebautizada Parque Central.

Además, solicita información acerca de en qué medios se publicó la convocatoria a la licitación, con qué antelación se realizó, el detalle de los oferentes que se presentaron y saber cuál fue la empresa adjudicataria de la obra.

Los antecedentes

El malestar de grupos de vecino no es nuevo. Ya durante mayo se viralizó un video donde una retroexcavadora destruye un viejo árbol de la plaza tras lo cual alrededor de un centenar de personas se autoconvocaron en la jornada del 13 de mayo para marchar desde allí hasta el palacio municipal para reclamar al intendente interino, Gastón Granados, y al secretario de Ambiente, Gustavo Boccaccio, por el trasplante de esos arboles.

Por su parte, Granados indicó que el proyecto no hace posible la extracción de esos ejemplares, aunque anticipó que para solventar ese pasivo ambiental se plantarían 170 nuevos árboles.

Una de las inquietudes de los vecinos que cuestionan la obra pasa porque si bien se informó que la obra fue adjudicada a la empresa SW S.A., la maquinaria con la que se opera pertenecería al municipio.

“Nos preocupa el patrimonio histórico, tangible e intangible, esta plaza fue construida gracias al esfuerzo de los vecinos entre los años 1952 y 1953”, sostuvo una vecina en las redes sociales durante la marcha.

En ese sentido, desde el Frente de Izquierda local, Gabriel Padilla, subrayó que “en el Concejo Deliberante, la oposición no tiene voz” y acusó a la gestión Granados de “construir una nueva comisaría para seguir reforzando el aparato represivo”.

El proyecto

Con 240 días de plazo para su ejecución y definido como integrante de “un proceso de mega transformación”, el denominado Parque Central Ezeiza, comenzó en octubre de 2021 cuando se cerraron los accesos a la plaza para poner en marcha el plan de obras que contempla la construcción de un nuevo anfiteatro de mayor capacidad que el antiguo que ya fue demolido.

“Todos los árboles grandes van a permanecer en su lugar, en tanto que habrá áreas recreativas con juegos para chicos, senderos, líneas rectas, diagonales zonas de descanso, una cancha de fútbol, de tejo y un nuevo skatepark”, sostuvo el subsecretario de Obras Públicas de Ezeiza, Alejandro Carballo, en una entrevista otorgada en febrero.

También anunció que habrá un sector para locales comerciales que estarán semienterrados, la erección de una fuente con agua y la construcción de un puente peatonal que atraviese las vías del ferrocarril para conectar con la ruta 205 al tiempo que permitirá el acceso a los andenes.

“El edificio tendrá acceso vehicular a un pequeño estacionamiento por la calle Avellaneda, y un acceso peatonal por el parque a través de un camino especialmente diseñado”, abundó el funcionario.

Además, adelantaron la instalación de una casa de la Provincia, un complejo donde realizar unificar dependencias y servicios y que contará con financiamiento del Ejecutivo bonaerense.