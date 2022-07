Sin techo, en una disparada el dólar blue cerró a $317

El dólar blue siguió hoy con su escalada y cerró en la punta vendedora en $317, tras alcanzar los $318, mientras que los tipos de cambio financieros alcanzaron nuevos máximos históricos, en una jornada de alta tensión cambiaria en la que el Banco Central debió vender otros US$ 40 millones al intervenir en el mercado cambiario.

Operó así con una suba de $16 en el mercado paralelo, para alcanzar un nuevo récord y acumular un avance de más del 30% en lo que va de julio, en tanto que la brecha cambiaria entre el dólar paralelo con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica arriba del 145%, mientras que la escalada impacta también en el interior del país donde en algunas provincias llegó a venderse en los $323, según un relevamiento en el mercado marginal.

Como el dólar mayorista subió solo 24 centavos este miércoles, a $129,38, la brecha entre esa cotización oficial y la divisa informal supera el 145%.

La escalada del blue, que ya lleva varios días, se aceleró desde que comenzó a aplicarse el aumento de la alícuota sobre el dólar turista y el Banco Central endureció el cepo cambiario a los importadores.

Por su parte, las paridades bursátiles continuaron con una marcada tendencia alcista y alcanzaron récords históricos: el Contado con Liquidación se aprecia 2,3%, llegó a los $310,66 y la brecha cambiaria con el dólar mayorista se ubica en el 140,1%.

El MEP o dólar bolsa alcanzó un nuevo máximo y supera por primera vez los $300. Hoy avanzó 2,3% a $304,75, lo que deja una diferencia del 135,5% con el tipo de cambio oficial mayorista.

En el mercado minorista, el dólar cotiza a un promedio de $136,04; el dólar ahorro, por su parte, se ofrece a $224 y el

turista, a $238,26.

En tanto, el Banco Central registra un saldo negativo en sus intervenciones en el mercado de cambios: perdió unos US$ 891 millones en lo que va de julio, mientras que en el acumulado de 2022, sumó compras netas en la plaza mayorista por unos US$ 951 millones, muy por debajo de los más de US$ 7.400 millones que logró captar en el mismo período del año pasado.

Las reservas internacionales brutas cayeron el martes en US$ 150 millones y finalizaron en US$ 39.863 millones.