Realizan un encuentro para debatir sobre la necesidad de crear nuevos municipios

Los debates por la independización de algunas localidades sigues vigentes y es en este marco en el cual se realizará una reunión pública y abierta sobre “Necesidad de creación de nuevos municipios”. Por qué, para qué y cómo son algunas de las preguntas que prometen responder.

El evento se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, a las 18.30, en el salón de la Parroquia San Francisco de Asís, situado en Luzuriaga y Moldes de Llavallol. Es organizado por El Cabildo Abierto del Municipio de Temperley.

“Necesidad de creación de nuevos municipios, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?”, es la consigna que se trabajará en este encuentro. Hilda “Chiche” Duhalde será de una de las principales oradoras, pero también serán de la partida el ex diputado nacional Carlos Raúl Álvarez y el ex legislador bonaerense Julio César Alfonsín. Daniel Bolettieri, arquitecto y ex intendente de Almirante Brown, será otro de los expositores.

La nómina se completa con Hugo Iraizos, de la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios, y Luis Alberto Torres, de Cabildo Abierto del Municipio de Temperley.