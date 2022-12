Coparticipación: La Ciudad de Buenos Aires rechaza el pago con bonos

Tras el fallo de la Corte por la coparticipación y la propuesta de Nación, Martín Mura aseguró que el pago con bonos "no resiste el menor análisis".

El ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, rechazó hoy la propuesta del Gobierno nacional de abonar el porcentaje de coparticipación fijado por la Corte Suprema de Justicia con bonos y señaló que la cuestión “no resiste el menor análisis”.

Tras el fallo de la Corte Suprema que fijó en 2,95% el porcentaje de la masa coparticipable que la Nación debe girar a la Ciudad, Mura rechazó la iniciativa de pagar en bonos al decir que “el bono no tiene cotización, no paga intereses, capitaliza todo al final, no resiste ni el menor análisis”.

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.

En ese marco, el jefe del Estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA” y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

En declaraciones hoy a CNN Radio, Mura rechazó esta propuesta al sostener que “la semana pasada nos sorprendimos con un Gobierno diciendo que no iba a acatar el fallo de la Corte y ahora nos sorprendemos cuando un Gobierno dice que parte de la coparticipación la va a pagar con bonos”.

Asimismo, al ser consultado sobre si existe jurisprudencia sobre el pago de deudas por coparticipación con bonos, aseguró que la situación que experimentó la provincia de Santa Fe en su momento “es bien distinta” a la actual entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando en 2015 un fallo benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis automáticamente se corrigió la forma de calcular (la coparticipación) y al oro día se les empezó a pagar como decía el fallo”, recordó el funcionario porteño.

En este sentido, aclaró que “lo que quedó fue un retroactivo y eso fue lo que se pagó con bonos”. Mura diferenció esa situación con el actual fallo de la Corte al argumentar que “el fallo no establece una deuda, dice que a partir de hoy el nuevo índice es 2,95%, no dice que hay una deuda, porque todavía no definió sobre el fondo de la cuestión”.

En tanto, fue consultado si el Gobierno porteño cumplirá su promesa de no seguir aplicando el impuesto a las tarjetas de crédito que creó cuando disminuyó el porcentaje de coparticipación. “Habíamos llamado a una sesión el viernes pasado para concretar nuestro compromiso de que una vez que la Corte nos devuelva los fondos íbamos a reducir los impuestos, pero esa sesión no se pudo hacer porque el Frente de Todos no dio los votos”, afirmó el funcionario porteño y agregó que es “una ley que está pendiente de sancionar y se hará seguramente en los próximos días”.

Ese día, el interbloque de Juntos por el Cambio (JXC) en la Legislatura porteña no logró aprobar la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito pretendida por Horacio Rodríguez Larreta y que fue calificada de “farsa” y “engaño” por la oposición a raíz de un cambio de última hora que sujetó la medida al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que subió los fondos de coparticipación destinados al distrito.

La imposibilidad de alcanzar los escaños suficientes se dio durante la sesión extraordinaria convocada por el oficialismo porteño el viernes pasado para dejar sin efecto el tributo a las compras con tarjetas de crédito, que fue creado por la gestión local en 2020 para compensar la baja del porcentaje de la coparticipación que fue establecida por el Gobierno nacional en 2020.

En rigor, la ley redactada por el Ejecutivo disponía la derogación del impuesto desde el 22 de diciembre tras el fallo del máximo tribunal que aumentó a 2,95 el coeficiente que recibe la Ciudad por los fondos coparticipables en respuesta a la demanda del Gobierno porteño que, en su planteo, pidió por el 3,5 fijado durante la Presidencia de Mauricio Macri.

No obstante, la propuesta de Rodríguez Larreta enviada a la Legislatura fue modificada desde JxC en las horas previas a la sesión extraordinaria con el propósito de condicionar la eliminación del tributo a que la Ciudad de Buenos Aires perciba el coeficiente determinado por la Corte.