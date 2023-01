Trenes Argentinos anunció cambios en una de las líneas que se extenderá por más de dos meses

Los trenes de la Línea Mitre no ingresarán desde este lunes y hasta finales de abril a la estación Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, por la realización de trabajos en las vías de acceso a la terminal ferroviaria, informaron fuentes de Trenes Argentinos.

Durante ese periodo, los servicios se prestarán entre las estaciones José León Suárez y Tres de Febrero y entre Tigre y Belgrano C.

Las tareas que se llevarán a cabo consisten en el desarme completo de todos los componentes de la infraestructura de vías y la adecuación de la superficie donde posteriormente se ubicará el tendido renovado.

