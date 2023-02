Diego Santilli lanzó su candidatura a gobernador de Buenos Aires

El diputado nacional Diego Santilli lanzó esta tarde su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y se anticipó al resto de los competidores del PRO en suelo bonaerense tras su presentación virtual al que se sumaron un centenar de dirigentes nacionales y provinciales.

“Hoy confirmé que voy a ser candidato a gobernador. Y lo hice porque tengo la convicción de ir a transformar la provincia de Buenos Aires, que es el desafío más importante que tenemos. Sin transformar la Provincia, no transformamos al país. La gente en Buenos Aires tiene miedo de salir a la calle porque la roban y la lastiman. Tiene angustia porque no le alcanza para llegar a fin de mes y tiene incertidumbre de que no sabe cuál es el futuro de ellos y el de sus hijos”, sostuvo el legislador que responde al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El lanzamiento fue netamente virtual. “Sí, #FaltaMenos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes”, publicó Santilli en Twitter.

“Falta menos”: desde las 14.14 de este miércoles, legisladores, diputados, senadores, intendentes bonaerenses y referentes nacionales de Juntos por el Cambio salieron de forma coordinada con esa frase acompañada por una placa que completaba el mensaje: “Falta menos para que juntos le ganemos a la inseguridad”, para que “haya más trabajo”, para “que los delincuentes vayan presos”, “para que juntos le ganemos a la angustia de no llegar a fin de mes”, fueron algunos ejemplos.

En el equipo de campaña de Santilli se encargaron de adjudicarle significado al horario elegido para el lanzamiento: “Las 14:14, en el lenguaje digital, simboliza el comienzo de una nueva época, cambio y movimiento. Además, la sumatoria de 14 más 14 es igual a 28, que es un número que representa que las cosas tienden a mejorar”.

Santilli no será el único precandidato del PRO. Podría enfrentarse en las PASO a Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados, que juega en el armado de María Eugenia Vidal mientras la exgobernadora mantenga sus aspiraciones presidencialistas. A la lista de posibles precandidatos se suman Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre, que acompañan a Patricia Bullrich. La titular del PRO terminará eligiendo a uno de los tres. El panorama en la UCR bonaerense está hoy menos claro.

Mi amigo, mi compañero y próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires. @diegosantilli, juntos vamos a transformar la Argentina! #FaltaMenos pic.twitter.com/HKLQYd1luE — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 15, 2023

Entre los referentes bonaerenses que se sumaron al “falta menos” hubo una docena de intendentes del PRO de las ocho secciones electorales, como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Soledad Martínez (Vicente López, del riñón de Jorge Macri), Julio Garro (La Plata), Ezequiel Galli (Olavarría), y Héctor Gay (Bahía Blanca), entre otros, además de 50 candidatos a intendentes en la primera y tercera sección electoral, y una quincena de diputados de la provincia.

Acompañaron la movida en las redes los integrantes del Gobierno porteño de Rodríguez Larreta, incluidos los tres dirigentes que hoy están anotados para sucederlo en la Ciudad: Soledad Acuña (ministra de Educación), Fernán Quirós (Salud) y Emmanuel Ferrario (vicepresidente de la Legislatura).

Pero, aunque no es el único anotado, el diputado larretista es el primero en realizar un lanzamiento formal. Al mismo tiempo, dibujó un mapa de los dirigentes que respaldan su candidatura.

En el ámbito nacional, además del jefe de Gobierno, mostraron apoyo el excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto (líder del ala peronista de Juntos por el Cambio), las diputadas Silvina Lospenatto y Graciela Ocaña, la senadora Gladys Gonzalez, y también Florencia Arietto, que a principios de mes protagonizó un durísimo cruce con el sector de Patricia Bullrich.

Como dato, también tuiteó el “falta menos” Cynthia Hotton, a quien Larreta sumó al gabinete porteño recientemente y a quien apostaba a incorporar en el armado bonaerense en busca del voto de corte “evangelista” o más orientado a la derecha.

En las legislativas del 2021, Hotton obtuvo el 2,9% de los votos, cifra para nada despreciable en un distrito en el que es gobernador el candidato que saca un voto más que el resto, porque no hay ballotage.

El larretismo también apuesta a incorporar a José Luis Espert en una PASO en Buenos Aires quien obtuvo 7,5% en el 2021 y comparte electorado con Javier Milei, que puede traerle problemas a Juntos por el Cambio en la Provincia.