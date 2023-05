La Pampa, Salta, Tierra del Fuego y San Juan votan este domingo electoral

La Pampa, Salta y Tierra del Fuego celebran sus elecciones provinciales este domingo para elegir gobernador, vice, legisladores y autoridades locales. Por otro lado, San Juan vota diputados provinciales, intendentes y concejales luego del fallo de la Corte Suprema que suspendió los comicios para gobernador en esa provincia y en Tucumán.

En La Pampa, unos 300.000 ciudadanos se encuentran habilitados para votar en 889 mesas. Se definen las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia, 61 localidades y 19 comisiones de fomento. Los principales candidatos a gobernador son el actual mandatario provincial, Sergio Ziliotto (Frente Justicialista Pampeano), y el radical Martín Berhongaray (Juntos por el Cambio).

En el caso de Salta, algo más de un millón de ciudadanos eligen gobernador, vice, senadores, diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales. Hay 1.318 mesas en la capital provincial y 1.980 en el interior. El actual mandatario, Gustavo Sáenz (Alianza Gustavo Gobernador), busca la reelección y compite contra otras 11 listas.

En Tierra del Fuego, unos 147.000 ciudadanos eligen gobernador y vice, además de renovar cargos en 3 intendencias, 15 bancas de diputados provinciales y 24 de concejales municipales. Los principales candidatos al ejecutivo provincial son el actual mandatario Gustavo Melella (FORJA), Héctor Stefani (PRO) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio).

En San Juan se votan diputados provinciales, además de 19 intendentes y concejales. En total serán 603.276 los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas.

Tierra del Fuego: la elección “se desarrolla con lentitud”

Los principales candidatos a la gobernación de Tierra del Fuego emitieron su voto antes del mediodía. El número de electores que se acercaron a sufragar hasta ese horario rondaba el 20% y el proceso se desarrollaba “con lentitud” debido a la “cantidad de boletas y estamentos”, informaron fuentes oficiales.

San Juan: “Estoy suspendido, hay que ver si me sacan del campeonato”

El gobernador de San Juan volvió a criticar el fallo de la Corte Suprema que impidió las elecciones a gobernador en la provincia. “Lo único que sé es que Pichetto anticipó una semana antes lo que la Corte hizo una semana después”, apuntó.

“La Constitución me habilita un período más. Están atacando la continuidad, no la alternancia. Si no te gusta, tenés que promover una reforma constitucional. Paralizar una elección con un proceso disparado, una campaña terminada, por lo menos es suspicaz”, sentenció.

En tanto que el precandidato a vicegobernador que integra la fórmula junto a Sergio Uñac, Cristian Andino, aseguró que “va a haber una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que va a ejercer el voto” a pesar de que se hayan suspendido las elecciones a gobernador.

Salta: abrieron las escuelas y se vota con normalidad

Más de 1.088.000 de salteños están habilitados para definir gobernador, vicegobernador, 11 senadores y 30 diputados provinciales, además de 60 intendentes y 343 concejales a través del Sistema de Boleta Única Electrónica. Gustavo Sáenz, el actual mandatario provincial, busca su reelección. El Tribunal Electoral de la provincia informó que la apertura de las mesas se concretó paulatinamente y sin inconvenientes.

El actual mandatario, quien se postula por la Alianza Gustavo Gobernador, votó esta mañana y destacó que los comicios transcurren “con absoluta tranquilidad” en toda la provincia. “Es un proyecto absolutamente provincial. Venimos reclamando federalismo hace mucho tiempo”, sostuvo sobre la lista que encabeza.

La Pampa: votaron los principales candidatos

El diputado radical y candidato a gobernaro por Junto, Martín Berhongaray, emitió su voto esta mañana en los comicios provinciales, donde busca romper con la hegemonía del peronismo en el distrito. “Nosotros hemos presentado una visión de desarrollo estratégico. Había situaciones que estaban bien, pero había muchísimas que corregir. Venimos haciendo un trabajo incansable”, destacó.

Por su parte, Sergio Ziliotto, el actual gobernador del Frente Justicialista, quien busca la reelección este domingo, destacó que es “una jornada histórica” y “de festejo” para todos los pampeanos. “El objetivo es profundizar un modelo de provincia que la ciudadanía viene apoyando hace muchísimo tiempo, y sinceramente no creemos que hoy sea la excepción”, aseguró luego de emitir su voto.

Tierra del Fuego: votó el gobernador Gustavo Melella

El actual gobernador fueguino Gustavo Melella, emitió su voto alrededor de las 8.30 en el Centro Polivalente de Arte de la ciudad de Río Grande. En declaraciones a la prensa expresó su deseo de “que sea un día de elección con mucha paz social, con mucha concurrencia”.