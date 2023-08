Anuncian medidas que benefician a los trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias

El Ministerio de Economía dio a conocer una serie de cambios significativos en el Impuesto a las Ganancias que afectan a los empleados en relación de dependencia. Estas modificaciones tienen como objetivo aliviar la carga tributaria de los trabajadores y poner más dinero en sus bolsillos, promoviendo así un mayor poder adquisitivo.

A partir de agosto, el umbral para el pago del impuesto a las ganancias se elevará a 700.875 pesos por mes. Esto significa que solo aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales superen esta cifra estarán sujetos al impuesto. Anteriormente, el límite se ubicaba en 506.230 pesos mensuales, lo que resulta en una notable ampliación del margen exento de tributación.

Otra novedad positiva para los trabajadores de mayores ingresos es la implementación de un aumento del 35% en las escalas de este impuesto. Este incremento, que tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año, busca proporcionar un alivio adicional a aquellos empleados que ya estaban dentro de los rangos de tributación. Además, los valores retenidos en exceso durante los meses de enero a julio serán devueltos a los trabajadores en dos cuotas mensuales consecutivas, programadas para agosto y septiembre de 2023.

Un aspecto clave de esta nueva medida es la consideración de la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) entre octubre de 2022 y febrero de 2023, que se situó en un 25,3%. Además, durante los meses siguientes (marzo, abril, mayo y junio), el RIPTE experimentó un incremento aún mayor, alcanzando el 38,5%. Esta variación del RIPTE se tradujo en un aumento idéntico en el piso exento del impuesto a las ganancias.

Por lo tanto, a partir del 1 de agosto de 2023, la retención del impuesto a las ganancias ya no será aplicable para las remuneraciones brutas que no superen los 700.875 pesos, brindando un alivio fiscal a los trabajadores en el tramo inferior de ingresos. Para aquellos cuyas remuneraciones superen este monto pero no excedan los 808.101 pesos, se computará una deducción especial incrementada en la retención.

Los beneficios de esta medida son notables en términos de cantidad de personas afectadas. Aproximadamente 300.000 trabajadores se beneficiarán directamente al quedar exentos del impuesto gracias al nuevo piso de 700.875 pesos establecido a partir de agosto de 2023. Adicionalmente, alrededor de 715.000 trabajadores experimentarán una reducción en su carga tributaria debido al aumento del 35% en las escalas, que tiene efecto retroactivo desde enero de 2023.