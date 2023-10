Elecciones 2023: miles de argentinos votaron en el exterior

Dos países, Israel y Ucrania, no abrieron meses para que los 14.201 y 152 argentinos que viven allí, respectivamente, pudieran votar debido a que ambos países atraviesan por contingencias bélica

Miles de argentinos argentinos residentes en el exterior se volcaron masivamente a votar este domingo en consulados y embajadas por las elecciones generales 2023, tal como se pudo observar en las redes sociales por donde circularon decenas de fotos que mostraban extensas filas.

Más de 300 mesas se instalaron en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero salvo en Israel y Ucrania, donde no abrieron meses para que los 14.201 y 152 argentinos que viven allí, respectivamente, pudieran votar debido a que ambos países atraviesan por contingencias bélicas.

A partir de las 18 de ayer ya se observaban imágenes de las representaciones argentinas en Nueva Zelanda y Australia donde llegaban ciudadanos argentinos que residen en esos países.

Los países con mayor registro de argentinos son: Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

En Francia hay 5.565 argentinos empadronados; en Venezuela, 5.486; Australia, 5.234; Suiza, 4.403; Japón, 1.858; China 587; Rusia 177, y en mucha menor cantidad, se encuentran Egipto, donde hay 79 empadronados; en Vietnam, 33; Qatar, 23; Trinidad y Tobago, 20; y Armenia 16.

Los que tienen los números más bajos son Jamaica e Irán, con 12 cada uno; Barbados, ocho; y Mozambique, cinco, mientras que en Libia y Surinam se hallan registrados dos en cada uno de estos países.

El sufragio en el exterior no es obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto.