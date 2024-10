Juan Grabois anunció que será candidato a diputado en 2025

El referente del Frente Patria Grande encabezó un acto en Tigre donde llamó a la unidad del peronismo y a “organizar la bronca en términos políticos”. “La representación política se tiene que parecer más a nuestro pueblo”, dijo.

Grabois anunció que será candidato a diputado en las elecciones legislativas del próximo año y envió un mensaje al peronismo al que llamó a la unidad y evitar una “canibalización interna”.

En medio de un acto en la localidad bonaerense de Tigre, que contó con la presencia del intendente Julio Zamora y de varios referentes del Frente Patria Grande, sostuvo: “Estoy convencido de que no hay que caretearla, hay que decir la verdad”.

“El año que viene, para poder llenar la legislatura, los Concejos Deliberantes, el Congreso de juventud de sectores populares y de dirigentes consecuentes con las banderas del movimiento nacional, quien les habla va a encabezar una lista a diputados nacionales”, reveló a casi diez meses de que se realicen los comicios.

En ese sentido, apuntó contra la actual clase política porque no refleja las necesidades y demandas de los argentinos. “La representación política se tiene que parecer más a nuestro pueblo”, aseguró y cuestionó que los cargos de poder no están ocupados por trabajadores. “Si el 50% de los diputados fueran pobres, no habría tanta pobreza”, comentó.

En su mensaje, también se refirió a la interna dentro del peronismo y las próximas elecciones de autoridades dentro del partido, para las cuales ya se postularon la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador riojano Ricardo Quintela. En ese sentido, señaló que es necesario construir unidad y evitar la “canibalización interna”.

“Tenemos que organizar la bronca en términos políticos, con un sentido de propósito, con claridad sobre para qué queremos recuperar el gobierno”, concluyó.