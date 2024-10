Quintela reafirmó su candidatura para conducir el PJ y lanzó críticas hacia Cristina Kirchner

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó este viernes su postulación para liderar el Partido Justicialista (PJ) en las próximas elecciones internas, programadas para el 17 de noviembre. El mandatario aseguró que continúa trabajando para fortalecer su proyecto político, en un contexto marcado por tensiones dentro del peronismo, en especial tras la aparición de la lista encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario riojano expresó su compromiso con la construcción de una nueva etapa dentro del partido. “Seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto”, afirmó, y dejó en claro que no piensa bajar su candidatura pese a las presiones internas que se han intensificado en los últimos días. Quintela también apuntó directamente a la ex mandataria y a su círculo cercano al criticar la forma en que se ha manejado el proceso de elección de autoridades dentro del PJ.

Críticas al enfoque del kirchnerismo

En su publicación, Quintela cuestionó el rumbo que ha tomado la interna del PJ, señalando que “no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones”. Según el gobernador, este proceso ha dejado de lado discusiones esenciales para el futuro del peronismo y el país.

“Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación“, enfatizó.

Quintela manifestó su preocupación por el hecho de que el foco de la interna esté desviado hacia cuestiones personales y enfrentamientos que, a su juicio, no contribuyen a la unidad del partido.

“Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo”, advirtió, en clara referencia a las acusaciones y tensiones que han surgido en torno a la figura de Cristina Kirchner.

El gobernador también hizo hincapié en la necesidad de cambiar la forma de hacer política dentro del PJ, abogando por una conducción que sea capaz de “abrazar y contener” a todos los sectores del peronismo.

Según Quintela, su vocación de liderar el partido está impulsada precisamente por el deseo de dejar atrás los métodos tradicionales que, en su opinión, han impedido un verdadero debate y una apertura hacia las bases militantes.

Un llamado a la unidad y la renovación

Quintela destacó que su recorrido por distintas provincias le ha permitido tomar contacto con la militancia peronista de base, que según él, reclama un espacio de mayor participación y renovación.

Para el gobernador, este es un momento clave en la historia del peronismo, ya que se enfrenta no solo a desafíos internos, sino también a las políticas que propone el actual candidato presidencial, Javier Milei. “Mucho menos [se trata] de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”, expresó.

Con su postulación firme y un discurso que busca diferenciarse del kirchnerismo, Quintela se presenta como una opción para aquellos sectores del PJ que buscan una alternativa de conducción.