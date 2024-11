Sesión de Diputados: El Gobierno salió fortalecido tras caerse la sesión que buscaba reformar la Ley de DNU

Ante el riesgo de no lograr quorum, legisladores de distintos bloques pidieron una prórroga de la sesión de este martes hasta el próximo jueves 21.

La sesión especial de este martes en Diputados donde se trataría la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la cual busca limitar el poder del presidente Javier Milei, fue postergada a último momento por el pedido de legisladores de distintos bloques.

La misma, que había sido convocada para dar inicio a las 15, corría riesgo de no obtener quorum luego del anuncio del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo. “La mayoría de los diputados de la UCR resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman“, escribió en las redes sociales.

En ese contexto, diputados de diferentes espacios realizaron el pedido formal ante Martín Menem, presidente de la Cámara, para que postergue la sesión hasta el jueves 21 de noviembre a las 11.

La presentación llevó la firma de Esteban Paulón, Pablo Juliano, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Oscar Agost Carreño, Ana Carla Carrizo, Carolina Galliard, Emilio Monzó (Encuentro Federal),Nicolás Massot, Itai Hagman, Margarita Stolbizer, Juan Brügge, Ariel Rauschenberger, Diego Giuliano, Carlos Heller, Julia Strada, Mónica Litza y Vanesa Siley (Unión por la Patria).