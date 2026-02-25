Banfield quiere arruinarle la despedida a Gallardo y seguir de racha en el Monumental

Banfield visitará este jueves a River en el estadio Monumental con el objetivo de arruinar la despedida de Marcelo Gallardo y estirar su buen momento en la Zona B del Torneo Apertura. El “Taladro” llega en alza y buscará aprovechar la crisis del “Millonario”.

Banfield será protagonista este jueves cuando enfrente a River Plate por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto de Núñez. El equipo del sur intentará amargarle la última función al DT más ganador de la historia riverplatense y consolidar su recuperación en el campeonato.

El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y Ariel Penel a cargo del VAR, y transmisión de TNT Sports Premium. Banfield llega fortalecido tras golear 3-0 a Newell’s en la última fecha, resultado que le permitió escalar hasta la octava posición con siete unidades y meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Pedro Troglio mostró una versión sólida y contundente en su última presentación, con un ataque efectivo liderado por Mauro Méndez y Tiziano Perrotta, y buscará repetir esa actuación ante un River que atraviesa un momento delicado. El “Millonario” acumula tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar, una racha que precipitó la salida de Gallardo en su segundo ciclo al frente del club.

En ese contexto, Banfield intentará sacar provecho del clima enrarecido que se vivirá en el Monumental, donde se espera una mezcla de reconocimiento al entrenador saliente y reclamos hacia jugadores y dirigentes. Para el “Taladro”, la oportunidad es inmejorable: sumar en Núñez no solo significaría arruinar una despedida cargada de simbolismo, sino también ratificar que está en condiciones de dar pelea en la Zona B del Torneo Apertura.