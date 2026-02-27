El hogar Pereyra de Banfield sufrió un robo

Desde el hogar Leopoldo Pereyra, ubicado en Alvear al 900 de Banfield, anunciaron que fueron víctimas de un robo. Allí residen niños y niñas cuya situación se encuentra judicializada.
“Con gran tristeza y desde un lugar de profunda preocupación, les informamos que hoy en el Hogar Leopoldo Pereyra, fuimos víctimas de un robo. La seguridad y el bienestar de nuestros niños y del equipo son el corazón de nuestra labor“, señala el comunicado.
De acuerdo a la información suministrada, realizaron la denuncia y aportaron imágenes del hecho, por lo que se ha iniciado una investigación. “Confiamos en que se podrá esclarecer”, expresaron desde la institución.