El hogar Pereyra de Banfield sufrió un robo

Desde el hogar informaron que la institución realizó la denuncia y aportó imágenes, por lo que este episodio se encuentra en plena investigación.

Desde el hogar Leopoldo Pereyra, ubicado en Alvear al 900 de Banfield, anunciaron que fueron víctimas de un robo. Allí residen niños y niñas cuya situación se encuentra judicializada.

“Con gran tristeza y desde un lugar de profunda preocupación, les informamos que hoy en el Hogar Leopoldo Pereyra, fuimos víctimas de un robo. La seguridad y el bienestar de nuestros niños y del equipo son el corazón de nuestra labor“, señala el comunicado.

De acuerdo a la información suministrada, realizaron la denuncia y aportaron imágenes del hecho, por lo que se ha iniciado una investigación. “Confiamos en que se podrá esclarecer”, expresaron desde la institución.