El Senado se apresta a sancionar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad

En la última sesión extraordinaria, el Senado dará sanción definitiva a la reforma laboral. El segundo tema de la agenda es la baja en la edad de imputabilidad.

El Senado debatirá este viernes, desde las 11, los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias.

El primero de los temas a tratar, el oficialismo ya descuenta su aprobación, será la reforma laboral y luego será el turno de la baja en la edad de imputabilidad.

El objetivo del Gobierno de Javier Milei es llegar a la Asamblea Legislativa (será el domingo a las 21) con estas iniciativas en la lista de los logros de gestión.

Reforma laboral

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

Baja en la edad de imputabilidad

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.