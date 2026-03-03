El BCRA lanza el Cobro con Transferencia

Se trata de un instrumento creado por el BCRA para que bancos y fintech cobren las cuotas mediante débitos directos.

Se trata de un instrumento creado por el BCRA para que bancos y fintech cobren las cuotas mediante débitos directos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá que bancos y fintech cobren las cuotas mediante débitos directos de las cuentas en las que se acreditaron los préstamos.

Cobro con Transferencia (CCT) se denomina el instrumento creado por la autoridad monetaria para dotar la operatoria entre individuos y entidades financieras de seguridad y transparencia. Se informó que luego se ampliará para canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos.

El nuevo servicio deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026.

Características