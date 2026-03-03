El BCRA lanza el Cobro con Transferencia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá que bancos y fintech cobren las cuotas mediante débitos directos de las cuentas en las que se acreditaron los préstamos.
Cobro con Transferencia (CCT) se denomina el instrumento creado por la autoridad monetaria para dotar la operatoria entre individuos y entidades financieras de seguridad y transparencia. Se informó que luego se ampliará para canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos.
El nuevo servicio deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026.
Características
- Admite solamente el cobro de cuotas fijas e iguales.
- Limita la relación cuota/ingreso al 30% en el crédito.
- Establece tres intentos de cobro de cada cuota.
- Garantiza el consentimiento explícito y único del cliente para los débitos.
- Exige el aviso del débito al cliente un día antes de que impacte en la cuenta.
- Asegura la posibilidad de baja inmediata en la modalidad por parte del cliente.
- Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de créditos (PNFC) habilitados por el BCRA.