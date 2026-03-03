Kicillof dio inicio al ciclo lectivo en Avellaneda con críticas al Gobierno nacional y anuncio de Policía Municipal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio inicio al ciclo lectivo del nivel secundario en una escuela técnica de Avellaneda, donde además recorrió la ampliación de la Escuela Técnica Nº6 e inauguró el nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº59. En ese marco, el mandatario cuestionó al Gobierno nacional por el recorte de fondos y la paralización de obras educativas, y sostuvo que “el Estado no es un concepto teórico”, sino que se materializa en las escuelas, los docentes y los alumnos.

Durante el acto, Kicillof aseguró que la Nación “desfinanció por completo el sistema público” y apuntó contra los gobiernos “de derecha” por, según afirmó, recortar especialmente a las escuelas técnicas. “En la Provincia tenemos un pensamiento diametralmente opuesto: invertimos y seguimos apostando a la educación técnica porque creemos que son un engranaje clave para un proyecto con industria, desarrollo y soberanía”, remarcó. La ampliación de la Técnica Nº6 demandó una inversión de $1.881 millones y sumó 18 nuevas aulas al sector de talleres inaugurado en 2023. El establecimiento cuenta con más de 600 estudiantes que cursan tecnicaturas como Electromecánica, Electricidad y Administración de las Organizaciones.

Asimismo, quedó habilitado el nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº59 en Villa Domínico, que a partir de una inversión de $1.502 millones permitirá que la institución funcione en sede propia tras compartir espacio con otra secundaria. El edificio posee dos plantas con seis aulas, laboratorio, biblioteca, comedor, patio y dependencias administrativas. Desde el Gobierno provincial subrayaron que el 70% de los alumnos bonaerenses asiste a la escuela pública y defendieron el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

En la misma jornada, Kicillof y el intendente Jorge Ferraresi pusieron en marcha el primer ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal de Avellaneda, con 124 cadetes que se formarán para actuar en articulación con la fuerza provincial. La nueva Policía Municipal, creada por ordenanza local en septiembre, podrá realizar detenciones, persecuciones y portar armas de baja letalidad, debiendo poner a disposición de la Policía bonaerense a las personas aprehendidas. Además, se firmó un convenio para homologar la Tecnicatura en Seguridad Municipal que se dictará en articulación con la universidad tecnológica local.