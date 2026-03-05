Bajó la persiana una histórica pizzería del centro de Lomas

El tradicional local gastronómico ubicado sobre la calle Laprida cerró sus puertas tras años de actividad. La decisión estuvo vinculada a la difícil situación económica y se suma a otros cierres de comercios históricos en la región.

El tradicional local gastronómico ubicado sobre la calle Laprida cerró sus puertas tras años de actividad. La decisión estuvo vinculada a la difícil situación económica y se suma a otros cierres de comercios históricos en la región.

El cierre de La Continental en Lomas de Zamora generó sorpresa y nostalgia entre los vecinos del distrito. La histórica pizzería ubicada en Laprida 267 bajó la persiana luego de años de formar parte del paisaje cotidiano del centro lomense y de la rutina de miles de clientes que pasaban por sus mesas.

Según trascendió, la decisión estuvo vinculada a la complicada situación económica que atraviesa el sector gastronómico. Con una caída del consumo y el aumento sostenido de costos, los responsables del local señalaron que los números dejaron de cerrar y finalmente optaron por cerrar sus puertas.

La Continental no era solo un restaurante más del centro de Lomas. Para muchos vecinos representaba un punto de encuentro clásico de la ciudad, donde se mezclaban generaciones de clientes. Su propuesta combinaba cafetería por la mañana, bar durante el día y pizzería y restaurante por la noche, con un horario amplio que se extendía desde temprano hasta pasada la medianoche.

El cierre de La Continental en Lomas de Zamora también refleja una tendencia que preocupa a comerciantes de la zona. En los últimos meses varios negocios tradicionales de Lomas y otras ciudades de Zona Sur bajaron la persiana. Referentes del sector advierten que la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades para sostener las estructuras están golpeando especialmente a los comercios familiares e históricos de los centros comerciales barriales.